Краткий пересказ от РИА ИИ Бельгийцы обращаются в посольство РФ за "визами традиционных ценностей".

По этой программе бельгийцам выдали 17 виз за 2025 год и 9 виз за 2026 год.

БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Бельгийцы обращаются в посольство РФ за "визами традиционных ценностей" - только в 2026 году уже выдано девять таких виз, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Брюсселе.

В августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче специальных виз иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Виза позволяет получить разрешение на временное проживание в России по упрощенной схеме.

"По этой программе было выдано семнадцать виз за 2025 год и девять виз за 2026 год", - сказал сотрудник посольства.

Ранее в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что более 1,1 тысячи иностранцев получили такие визы в 2025 году.

Он отметил, что наибольшую часть виз (168) выдали гражданам Германии, граждане Франции получили 140 таких виз, а замкнули тройку граждане США – они получили 105 таких виз.