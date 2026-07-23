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В посольстве России рассказали, какие визы запрашивают бельгийцы - РИА Новости, 23.07.2026
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01:50 23.07.2026
В посольстве России рассказали, какие визы запрашивают бельгийцы

РИА Новости: бельгийцы запрашивают российские "визы традиционных ценностей"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бельгийцы обращаются в посольство РФ за "визами традиционных ценностей".
  • По этой программе бельгийцам выдали 17 виз за 2025 год и 9 виз за 2026 год.
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Бельгийцы обращаются в посольство РФ за "визами традиционных ценностей" - только в 2026 году уже выдано девять таких виз, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Брюсселе.
В августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче специальных виз иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Виза позволяет получить разрешение на временное проживание в России по упрощенной схеме.
"По этой программе было выдано семнадцать виз за 2025 год и девять виз за 2026 год", - сказал сотрудник посольства.
Ранее в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что более 1,1 тысячи иностранцев получили такие визы в 2025 году.
Он отметил, что наибольшую часть виз (168) выдали гражданам Германии, граждане Франции получили 140 таких виз, а замкнули тройку граждане США – они получили 105 таких виз.
Президент РФ Владимир Путин первого июня заявил, что Россия будет поддерживать в переезде в РФ тех, кто разделяет традиционные ценности, отметив, что в ряде стран традиционные семейные ценности пытаются фактически отменить.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
МИД: 1 112 иностранцев получили "визу традиционных ценностей" в 2025 году
17 июня, 08:52
 
РоссияБрюссельГерманияВладимир Путин
 
 
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