Фигуранты дела экс-совладельца "Азбуки вкуса" не признали вину в растрате

Краткий пересказ от РИА ИИ Фигуранты дела экс-совладельца "Азбуки вкуса" не признают вину в растрате 14 млрд руб.

По версии следствия, Масловский создал преступное сообщество, в состав которого вошли Якубовский и другие лица, и они похитили более 14 миллиардов рублей, выдавая невозвратные кредиты подконтрольным организациям.

Якубовский и Масловский были осуждены за хищение у кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited 126 миллионов долларов, но освобождены от наказания по делу о мошенничестве из-за истечения сроков давности.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о растрате более 14 миллиардов рублей, среди которых бывший совладелец "Азбуки вкуса" Кирилл Якубовский и владелец "Азиатско-Тихоокеанского банка" Павел Масловский, свою вину не признают, передает корреспондент РИА Новости.

"Обвинение мне непонятно, я не признаю свою вину в полном объеме. Я не состоял ни в каком преступном сообществе, я не давал указаний никаким сотрудникам, мы ничего не скрывали", - сказал суду Якубовский.

Другие фигуранты также не признали своей вины.

По версии следствия, в ноябре 2011 года Масловский создал в Москве преступное сообщество, в состав которого вошли Якубовский, акционер " М2М Прайвет Банк " Андрей Новиков, исполняющая обязанности предправления банка Инна Иванова, управляющая филиалом "Азиатско-Тихоокеанского Банка" Татьяна Шаблыко и другие лица. Фигуранты выдавали невозвратные кредиты организациям, подконтрольным этим банкам, и похитили более 14 миллиардов рублей.

В апреле 2025 года Якубовский и Масловский были осуждены за хищение у кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited 126 миллионов долларов. Позднее против них возбудили новое уголовное дело - о создании преступного сообщества или участии в нем. При этом из-за истечения сроков давности суд освободил их от наказания по делу о мошенничестве.

По делу проходят еще два фигуранта, которые находятся в розыске - член совета директоров банков Андрей Вдовин и генеральный директор компании "ФТК" Борис Мираков.