Фигуранты дела экс-совладельца "Азбуки вкуса" не признали вину в растрате

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фигуранты дела экс-совладельца "Азбуки вкуса" не признают вину в растрате 14 млрд руб.
- По версии следствия, Масловский создал преступное сообщество, в состав которого вошли Якубовский и другие лица, и они похитили более 14 миллиардов рублей, выдавая невозвратные кредиты подконтрольным организациям.
- Якубовский и Масловский были осуждены за хищение у кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited 126 миллионов долларов, но освобождены от наказания по делу о мошенничестве из-за истечения сроков давности.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о растрате более 14 миллиардов рублей, среди которых бывший совладелец "Азбуки вкуса" Кирилл Якубовский и владелец "Азиатско-Тихоокеанского банка" Павел Масловский, свою вину не признают, передает корреспондент РИА Новости.
"Обвинение мне непонятно, я не признаю свою вину в полном объеме. Я не состоял ни в каком преступном сообществе, я не давал указаний никаким сотрудникам, мы ничего не скрывали", - сказал суду Якубовский.
Другие фигуранты также не признали своей вины.
По версии следствия, в ноябре 2011 года Масловский создал в Москве преступное сообщество, в состав которого вошли Якубовский, акционер "М2М Прайвет Банк" Андрей Новиков, исполняющая обязанности предправления банка Инна Иванова, управляющая филиалом "Азиатско-Тихоокеанского Банка" Татьяна Шаблыко и другие лица. Фигуранты выдавали невозвратные кредиты организациям, подконтрольным этим банкам, и похитили более 14 миллиардов рублей.
В апреле 2025 года Якубовский и Масловский были осуждены за хищение у кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited 126 миллионов долларов. Позднее против них возбудили новое уголовное дело - о создании преступного сообщества или участии в нем. При этом из-за истечения сроков давности суд освободил их от наказания по делу о мошенничестве.
По делу проходят еще два фигуранта, которые находятся в розыске - член совета директоров банков Андрей Вдовин и генеральный директор компании "ФТК" Борис Мираков.
Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, владеющего сетью премиальных продуктовых магазинов "Азбука вкуса". В 2014 году отказался от своей доли в сети как магазинов, так и кофеен "Кофе хауз".