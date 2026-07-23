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Фигуранты дела экс-совладельца "Азбуки вкуса" не признали вину в растрате - РИА Новости, 23.07.2026
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23:25 23.07.2026
Фигуранты дела экс-совладельца "Азбуки вкуса" не признали вину в растрате

Фигуранты дела Якубовского не признали вину в растрате 14 млрд руб

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБывший совладелец "Азбуки вкуса" Кирилл Якубовский в суде
Бывший совладелец Азбуки вкуса Кирилл Якубовский в суде - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бывший совладелец "Азбуки вкуса" Кирилл Якубовский в суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигуранты дела экс-совладельца "Азбуки вкуса" не признают вину в растрате 14 млрд руб.
  • По версии следствия, Масловский создал преступное сообщество, в состав которого вошли Якубовский и другие лица, и они похитили более 14 миллиардов рублей, выдавая невозвратные кредиты подконтрольным организациям.
  • Якубовский и Масловский были осуждены за хищение у кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited 126 миллионов долларов, но освобождены от наказания по делу о мошенничестве из-за истечения сроков давности.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о растрате более 14 миллиардов рублей, среди которых бывший совладелец "Азбуки вкуса" Кирилл Якубовский и владелец "Азиатско-Тихоокеанского банка" Павел Масловский, свою вину не признают, передает корреспондент РИА Новости.
"Обвинение мне непонятно, я не признаю свою вину в полном объеме. Я не состоял ни в каком преступном сообществе, я не давал указаний никаким сотрудникам, мы ничего не скрывали", - сказал суду Якубовский.
Другие фигуранты также не признали своей вины.
По версии следствия, в ноябре 2011 года Масловский создал в Москве преступное сообщество, в состав которого вошли Якубовский, акционер "М2М Прайвет Банк" Андрей Новиков, исполняющая обязанности предправления банка Инна Иванова, управляющая филиалом "Азиатско-Тихоокеанского Банка" Татьяна Шаблыко и другие лица. Фигуранты выдавали невозвратные кредиты организациям, подконтрольным этим банкам, и похитили более 14 миллиардов рублей.
В апреле 2025 года Якубовский и Масловский были осуждены за хищение у кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited 126 миллионов долларов. Позднее против них возбудили новое уголовное дело - о создании преступного сообщества или участии в нем. При этом из-за истечения сроков давности суд освободил их от наказания по делу о мошенничестве.
По делу проходят еще два фигуранта, которые находятся в розыске - член совета директоров банков Андрей Вдовин и генеральный директор компании "ФТК" Борис Мираков.
Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, владеющего сетью премиальных продуктовых магазинов "Азбука вкуса". В 2014 году отказался от своей доли в сети как магазинов, так и кофеен "Кофе хауз".
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