Лавров и Рубио договорились о контактах по линии профильных ведомств

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках международных организаций, сообщает министерство иностранных дел РФ.