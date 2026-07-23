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Лавров и Рубио договорились о контактах по линии профильных ведомств - РИА Новости, 23.07.2026
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08:48 23.07.2026 (обновлено: 08:59 23.07.2026)
Лавров и Рубио договорились о контактах по линии профильных ведомств

Лавров и Рубио договорились о контактах по линии внешнеполитических ведомств

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров и Рубио договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств.
  • Встреча Лаврова и Рубио прошла в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках международных организаций, сообщает министерство иностранных дел РФ.
"Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций", - сказано в заявлении российского ведомства.
Лавров и Рубио провели встречу в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН.
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