Лавров и Рубио договорились о контактах по линии профильных ведомств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров и Рубио договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств.
- Встреча Лаврова и Рубио прошла в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках международных организаций, сообщает министерство иностранных дел РФ.
"Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций", - сказано в заявлении российского ведомства.