РЭЦ и МЭР проведут вебинар о выходе на рынок Китая

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Минэкономразвития проведут вебинар для производителей косметики и товаров для здоровья о выходе на рынок Китая, информирует РЭЦ.

"Российский экспортный центр совместно с министерством экономического развития Российской Федерации 29 июля в 10:00 по московскому времени проведет второй вебинар из серии "Made in Russia. Export Online: Китай". Мероприятие будет посвящено продвижению на китайский рынок косметической продукции и товаров для здоровья", - говорится в сообщении.

Эксперты расскажут об адаптации продукта под китайский рынок, включая требования к упаковке, маркировке, формуле и дизайну.

Отдельное внимание будет уделено текущим процедурам регистрации и сертификации товаров в КНР, а также эффективным каналам продаж, таким как маркетплейсы Tmall Global, JD Worldwide, Douyin Shop и b2b-платформы, и работе через местных блогеров и инфлюенсеров.

Также участники узнают о практических примерах успешного выхода российских компаний на онлайн-рынок Китая.

Спикерами выступят директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок, генеральный директор "Эпиньдо" Анастасия Тарасевич и бизнес-партнер "Сплат Глобал" Наталья Аксенова.