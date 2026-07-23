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РЭЦ и МЭР проведут вебинар о выходе на рынок Китая - РИА Новости, 23.07.2026
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12:17 23.07.2026
РЭЦ и МЭР проведут вебинар о выходе на рынок Китая

РЭЦ и МЭР проведут вебинар для производителей косметики о выходе на рынок Китая

© Фото : пресс-служба РЭЦФестиваль "Сделано в России" в Харбине
Фестиваль Сделано в России в Харбине - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Фестиваль "Сделано в России" в Харбине
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Минэкономразвития проведут вебинар для производителей косметики и товаров для здоровья о выходе на рынок Китая, информирует РЭЦ.
"Российский экспортный центр совместно с министерством экономического развития Российской Федерации 29 июля в 10:00 по московскому времени проведет второй вебинар из серии "Made in Russia. Export Online: Китай". Мероприятие будет посвящено продвижению на китайский рынок косметической продукции и товаров для здоровья", - говорится в сообщении.
Эксперты расскажут об адаптации продукта под китайский рынок, включая требования к упаковке, маркировке, формуле и дизайну.
Отдельное внимание будет уделено текущим процедурам регистрации и сертификации товаров в КНР, а также эффективным каналам продаж, таким как маркетплейсы Tmall Global, JD Worldwide, Douyin Shop и b2b-платформы, и работе через местных блогеров и инфлюенсеров.
Также участники узнают о практических примерах успешного выхода российских компаний на онлайн-рынок Китая.
Спикерами выступят директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок, генеральный директор "Эпиньдо" Анастасия Тарасевич и бизнес-партнер "Сплат Глобал" Наталья Аксенова.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ). Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг Центра доступны на цифровой государственной платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.
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