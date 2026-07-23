Немецкий производитель батареек Varta не смог выйти из кризиса, пишут СМИ

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"Попытки спасти немецкого производителя батареек Varta окончательно провалились… Deutsche Bank и базирующиеся в Лондоне инвестиционные фонды Blantyre, BlueBay и Whitebox… выделят подразделение по производству бытовых батареек в отдельную структуру и займутся поиском новой формы собственности", - говорится в публикации.