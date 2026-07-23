Немецкий производитель батареек Varta не смог выйти из кризиса, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий производитель батареек и аккумуляторов Varta не смог выйти из многолетнего кризиса и будет реструктурирован.
- Компания привлекла заемные средства для расширения производства аккумуляторов для Apple, но объем заказов сократился, когда Apple решила найти второго поставщика.
БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Немецкий производитель батареек и аккумуляторов Varta не смог выйти из многолетнего кризиса и будет реструктурирован, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
«
"Попытки спасти немецкого производителя батареек Varta окончательно провалились… Deutsche Bank и базирующиеся в Лондоне инвестиционные фонды Blantyre, BlueBay и Whitebox… выделят подразделение по производству бытовых батареек в отдельную структуру и займутся поиском новой формы собственности", - говорится в публикации.
Компания вступила в период кризиса осенью 2022 года, когда сделала ставку на производство перезаряжаемых кнопочных аккумуляторов для компании Apple. Varta привлекла заемные средства для расширения производства. Однако затем Apple решила найти второго поставщика элементов питания, и объем заказов немецкой компании резко сократился.
В ноябре 2025 года Varta столкнулась с новыми проблемами. Из-за ослабления доллара сделки с Apple стали приносить компании меньше выручки. Varta нарушила условия соглашений о финансировании из-за слишком низкой прибыли.
После этого компанию попыталась спасти швейцарская финансовая группа Allswiss, но переговоры между ней и кредиторами Varta о выкупе долговых обязательств так и не состоялись. В борьбу за сохранение компании вмешались правительства федеральных земель. Так, министр экономики Баден-Вюртемберга Николь Хоффмайстер-Краут провела переговоры с главой Deutsche Bank Кристианом Зевингом, который сам занимался вопросом компании. Как сообщает FAZ, министерство хотело воспользоваться промышленным потенциалом Varta для развития региона. Однако попытки сохранить Varta как единую компанию в конечном итоге не увенчались успехом.