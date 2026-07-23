В США разгорелся скандал из-за утечки данных о Вэнсе

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудника Секретной службы США подозревают в утечке информации о поездках вице-президента Джей Ди Вэнса для новостной статьи цифрового издания MS Now.

Публикация привлекла внимание чиновников Секретной службы, ФБР и Белого дома, которые были недовольны освещением подробностей операций в прессе.

Сотрудник проходит внутреннюю проверку и отправлен в административный отпуск из-за подозрения в утечке информации.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сотрудника Секретной службы США подозревают в утечке информации о поездках вице-президента США Джей Ди Вэнса для новостной статьи цифрового издания MS Now, сообщает телеканал Сотрудника Секретной службы США подозревают в утечке информации о поездках вице-президента США Джей Ди Вэнса для новостной статьи цифрового издания MS Now, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

"Сотрудника подозревают и том, что он стал источником для недавней статьи на MS Now по поводу недовольства агентов службы безопасности Вэнса нагрузкой, которую на них возлагает график личных поездок вице-президента", - говорится в сообщении телеканала.

Как отметил один из источников, публикация СМИ привлекла внимание чиновников Секретной службы, ФБР и Белого дома, которые были недовольны из-за того, что подробности операций освещались в прессе. Еще один источник добавил, что чиновники определили человека, который, предположительно, раскрывал информацию о вице-президенте.

"Сотрудник Секретной службы... проходит внутреннюю проверку..., его отправили в административный отпуск из-за подозрения в утечке информации для новости, которая включает детали о поездках Вэнса", - сообщает CNN со ссылкой на источник.

Ранее цифровое издание MS Now со ссылкой на источники сообщало, что Секретная служба недовольна частыми запросами Вэнса использовать военные вертолеты для личных нужд семьи. По информации издания, агенты секретной службы были "сыты по горло" частыми изменениями расписания семьи Вэнса в последнюю минуту, так как это вынуждало их отменять выходные, экстренно разрабатывать планы безопасности и увеличивает расходы налогоплательщиков.