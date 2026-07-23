Вакцин от гриппа в новом эпидсезоне будет достаточно, заявила Попова

Она отметила, что в первую очередь от гриппа будут прививать детей, пенсионеров, граждан с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также людей, которые в силу своей профессии имеют большое количество контактов с другими людьми.

"Нужно подумать о том, как себя обезопасить. И, конечно, сделать прививку от гриппа, начиная с сентября месяца. Нас тревожат некоторые новости о том, что в некоторых странах южного полушария возникают эпидосложнения по гриппу, но мы внимательно мониторируем все, что происходит в мире", - подчеркнула глава ведомства.