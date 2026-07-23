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Вакцин от гриппа в новом эпидсезоне будет достаточно, заявила Попова - РИА Новости, 23.07.2026
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07:54 23.07.2026
Вакцин от гриппа в новом эпидсезоне будет достаточно, заявила Попова

Попова: вакцин от гриппа в новом эпидсезоне будет достаточно

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медработник с вакциной . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России готовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа к началу нового эпидсезона.
  • Прививки будут проводиться бесплатно за счет средств федерального бюджета.
  • В первую очередь от гриппа будут прививать детей, пенсионеров, граждан с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также людей, которые в силу своей профессии имеют большое количество контактов с другими людьми.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В России готовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа к началу нового эпидсезона, граждан будут прививать бесплатно, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее руководитель ведомства заявила, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в России начнется уже в начале сентября.
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"Наши российские производители готовят достаточный запас российских вакцин от гриппа, как трехвалентных, так и четырехвалентных. Всех будут прививать за счет средств федерального бюджета, все суммы определены в бюджете без каких-либо сокращений. Цена на вакцины не изменилась, поэтому объем будет вполне достаточный", - сказала Попова.
Она отметила, что в первую очередь от гриппа будут прививать детей, пенсионеров, граждан с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также людей, которые в силу своей профессии имеют большое количество контактов с другими людьми.
"Нужно подумать о том, как себя обезопасить. И, конечно, сделать прививку от гриппа, начиная с сентября месяца. Нас тревожат некоторые новости о том, что в некоторых странах южного полушария возникают эпидосложнения по гриппу, но мы внимательно мониторируем все, что происходит в мире", - подчеркнула глава ведомства.
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