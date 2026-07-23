В США вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейским

Как отмечает CNN, задержание было заснято очевидцем. На нем, согласно информации телеканала, видно, как офицеры поднимают с земли мужчину. Затем, по всей видимости, один из офицеров применил против него электрошокер, после чего мужчина упал на землю. Второй офицер ударил его ногой, а третий прижал его коленом к земле. После этого четвертый полицейский выстрелил в задержанного с близкого расстояния. В общей сложности на видео слышны три выстрела, отмечает телеканал.