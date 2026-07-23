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В США вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейским - РИА Новости, 23.07.2026
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09:33 23.07.2026 (обновлено: 09:40 23.07.2026)
В США вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейским

CNN: протесты начались в Висконсине после убийства мужчины полицейским

© REUTERS / Mike De SistiПротесты после убийства мужчины полицейским в ходе задержания в городе Мэдисон в штате Висконсин
Протесты после убийства мужчины полицейским в ходе задержания в городе Мэдисон в штате Висконсин - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Mike De Sisti
Протесты после убийства мужчины полицейским в ходе задержания в городе Мэдисон в штате Висконсин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Протесты начались в американском городе Мэдисон в штате Висконсин после того, как сотрудник полиции в ходе попытки задержания выстрелил в мужчину, который позднее скончался, сообщает телеканал CNN.
"В городе Мэдисон <...> мужчина был убит выстрелом в ходе столкновения с полицейскими после того, как, по словам официальных лиц, он вытащил нож и ранил офицера. Конфликт расследуется властями штата и вызвал возмущение протестующих", - говорится в сообщении телеканала.
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Как отмечает CNN, задержание было заснято очевидцем. На нем, согласно информации телеканала, видно, как офицеры поднимают с земли мужчину. Затем, по всей видимости, один из офицеров применил против него электрошокер, после чего мужчина упал на землю. Второй офицер ударил его ногой, а третий прижал его коленом к земле. После этого четвертый полицейский выстрелил в задержанного с близкого расстояния. В общей сложности на видео слышны три выстрела, отмечает телеканал.
По данным CNN, задержанный был доставлен в больницу, где позднее скончался.
Согласно начальнику полиции города, ни на ком из офицеров не было нательных камер в момент задержания. Все они были отстранены от службы на время расследования.
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