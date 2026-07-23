Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники военкомата в Хмельницком задержали протоиерея Василия Михайловича Лисового.
- Священнослужитель прошел военно-врачебную комиссию и был направлен в одно из подразделений территориальной обороны города Хмельницкого.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Хмельницком на Украине задержали и мобилизовали священнослужителя Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в Хмельницкой епархии УПЦ.
"В городе Хмельницком сотрудники ТЦК (военкоматы – ред.) задержали клирика Хмельницкой епархии протоиерея Василия Михайловича Лисового и доставили его в Хмельницкий районный ТЦК", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Хмельницкой епархии.
По информации епархии, священнослужитель прошел военно-врачебную комиссию и был направлен в одно из подразделений территориальной обороны города Хмельницкого.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.