МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Хмельницком на Украине задержали и мобилизовали священнослужителя Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в Хмельницкой епархии УПЦ.

По информации епархии, священнослужитель прошел военно-врачебную комиссию и был направлен в одно из подразделений территориальной обороны города Хмельницкого.

Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.