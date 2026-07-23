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Под Харьковом памятник погибшим в ВОВ переделали в монумент "Азову*" - РИА Новости, 23.07.2026
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23:33 23.07.2026
Под Харьковом памятник погибшим в ВОВ переделали в монумент "Азову*"

В Харьковской области памятник погибшим в ВОВ переделали в монумент "Азову"

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Харьковской области на монументе "Атака", посвященном погибшим в Великую Отечественную войну, появился памятник с символикой третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.
  • На стеле запечатлена эмблема бригады, включающая в себя нацистскую символику.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Харьковской области монумент, посвященный погибшим в Великую отечественную войну, переделали в памятник боевикам третьей штурмовой бригады ВСУ, состоящей из выходцев из полка "Азов"*, сообщает местное издание "Думка".
"В Изюме произошли изменения на мемориальном комплексе на горе Кременец. На монументе, посвященном погибшим во Второй мировой войне, появился мемориал с символикой третьей отдельной штурмовой бригады", - говорится в материале на сайте издания.
Как отмечается в материале издания, речь идет о монументе "Атака" на горе Кремянец в Изюме, посвященном воинам-освободителям, погибшим во время боев за город в 1941-1943 годах. На фото, публикуемых изданием, запечатлены рабочие, наносящие логотип формирования на стелу. На финальных снимках на памятнике видна нацистская эмблема размером в несколько метров.
Специальное подразделение "Азов"* было создано на Украине после госпереворота в 2014 году. В состав "Азова"* входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* участвовал в украинской карательной операции в Донбассе.
Уже в ходе российской специальной военной операции на Украине стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев"*. Боевики "Азова"* подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных. "Азовцы"* также использовали мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита". "Азов*" использует нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх".
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