Краткий пересказ от РИА ИИ В Харьковской области на монументе "Атака", посвященном погибшим в Великую Отечественную войну, появился памятник с символикой третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

На стеле запечатлена эмблема бригады, включающая в себя нацистскую символику.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Харьковской области монумент, посвященный погибшим в Великую отечественную войну, переделали в памятник боевикам третьей штурмовой бригады ВСУ, состоящей из выходцев из полка "Азов"*, сообщает местное издание "Думка".

"В Изюме произошли изменения на мемориальном комплексе на горе Кременец. На монументе, посвященном погибшим во Второй мировой войне, появился мемориал с символикой третьей отдельной штурмовой бригады", - говорится в материале на сайте издания.

Как отмечается в материале издания, речь идет о монументе "Атака" на горе Кремянец в Изюме, посвященном воинам-освободителям, погибшим во время боев за город в 1941-1943 годах. На фото, публикуемых изданием, запечатлены рабочие, наносящие логотип формирования на стелу. На финальных снимках на памятнике видна нацистская эмблема размером в несколько метров.

Специальное подразделение "Азов"* было создано на Украине после госпереворота в 2014 году. В состав "Азова"* входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* участвовал в украинской карательной операции в Донбассе.