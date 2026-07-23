Краткий пересказ от РИА ИИ Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал бизнесмен Вадим Ермолаев.

По приоритетной версии местных следователей, взрыв был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что покушение было направлено на то, чтобы запугать Ермолаева и лишить Залужного финансовой поддержки.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский с помощью организованного украинскими спецслужбами в Монако покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева запугал его, чтобы тот не вздумал финансировать избирательную кампанию экс-главкома ВСУ и нынешнего посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал Ермолаев . Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. Сам Ермолаев обвинил в причастности в покушении на него украинскую разведку.

"Зеленский ... одним ударом убил двух зайцев ... Ермолаев является потенциальным "кошельком" (посла Украины в Великобритании и экс-главкома ВСУ, - ред.) Валерия Залужного, то есть тем, кто был готов его финансово поддержать" - сказал Прозоров.

По мнению Прозорова, неудачное покушение должно было показать Ермолаеву, что помогать и спонсировать Залужного не следует. Прозоров обратил внимание, что вскоре после покушения Ермолаев выступил в прессе с комплиментарными заявлениями в адрес Зеленского.

"То есть: "Я все понял, больше не буду". Зеленский выбил ... финансовую опору своего конкурента", - подытожил Прозоров.