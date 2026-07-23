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Экс-подполковник СБУ рассказал, как Зеленский запугал Ермолаева - РИА Новости, 23.07.2026
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19:41 23.07.2026
Экс-подполковник СБУ рассказал, как Зеленский запугал Ермолаева

Прозоров: Зеленский запугал бизнесмена Ермолаева

© REUTERS / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Teresa Suarez
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал бизнесмен Вадим Ермолаев.
  • По приоритетной версии местных следователей, взрыв был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
  • Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что покушение было направлено на то, чтобы запугать Ермолаева и лишить Залужного финансовой поддержки.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский с помощью организованного украинскими спецслужбами в Монако покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева запугал его, чтобы тот не вздумал финансировать избирательную кампанию экс-главкома ВСУ и нынешнего посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. Сам Ермолаев обвинил в причастности в покушении на него украинскую разведку.
"Зеленский ... одним ударом убил двух зайцев ... Ермолаев является потенциальным "кошельком" (посла Украины в Великобритании и экс-главкома ВСУ, - ред.) Валерия Залужного, то есть тем, кто был готов его финансово поддержать" - сказал Прозоров.
По мнению Прозорова, неудачное покушение должно было показать Ермолаеву, что помогать и спонсировать Залужного не следует. Прозоров обратил внимание, что вскоре после покушения Ермолаев выступил в прессе с комплиментарными заявлениями в адрес Зеленского.
"То есть: "Я все понял, больше не буду". Зеленский выбил ... финансовую опору своего конкурента", - подытожил Прозоров.
Украинская пресса называет посла Украины в Великобритании и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в качестве одного из потенциальных кандидатов на пост президента Украины. В феврале были опубликованы результаты исследования, проведенного компанией Ipsos, согласно которым Залужному, Кириллу Буданову (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и даже украинскому боксеру Александру Усику граждане Украины доверяют больше, чем Зеленскому.
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В миреУкраинаМонакоВеликобританияВадим ЕрмолаевВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Теракт в Монако
 
 
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