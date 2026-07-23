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На Украине задержали руководителей вузов за фиктивные отсрочки - РИА Новости, 23.07.2026
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На Украине задержали руководителей вузов за фиктивные отсрочки

РИА Новости: в Сумах и Харькове задержали руководителей вузов за фиктивную бронь

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сумах и Харькове задержали руководителей частных институтов по делу о фиктивном оформлении отсрочек от мобилизации.
  • Частные образовательные учреждения на Украине остаются основной лазейкой для желающих получить отсрочку от мобилизации на законных основаниях.
  • В интернете распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, где представители военкоматов увозят мужчин, применяя к ним силу.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Руководителей частных институтов задержали в Сумах и Харькове на Украине по делу о фиктивном оформлении отсрочек от мобилизации, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным силовиков, на Украине частные образовательные учреждения остаются основной лазейкой для желающих получить отсрочку от мобилизации на законных основаниях.
«
"За прошедшие сутки прошли задержания в Сумах и Харькове, где руководителей институтов обвинили в фиктивном устройстве сотрудников", — сказал собеседник агентства.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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