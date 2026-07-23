Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители Полтавы вышли на протест против повышения тарифов на воду.
- Они также потребовали провести перерасчет.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Жители Полтавы вышли на протест против повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение, сообщил в четверг украинский телеканал "Общественное".
"Около 100 человек собрались у здания Полтавской областной военной администрации на акцию протеста против повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
По информации телеканала, собравшиеся считают повышение стоимости услуг водоснабжения незаконным и требуют провести перерасчет тарифов.
По информации "Общественного", депутаты Полтавского областного совета 17 июля поддержали повышение тарифов на услуги "Полтававодоканала" с 1 августа.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко 11 июня заявлял, что тарифы на водоснабжение на Украине вырастут в 2,5-3 раза.