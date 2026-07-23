Жители Полтавы вышли на протест против повышения тарифов на воду.

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Жители Полтавы вышли на протест против повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение, сообщил в четверг украинский телеканал "Общественное".

"Около 100 человек собрались у здания Полтавской областной военной администрации на акцию протеста против повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".