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Жители Полтавы вышли на протест против повышения тарифов на воду - РИА Новости, 23.07.2026
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17:52 23.07.2026
Жители Полтавы вышли на протест против повышения тарифов на воду

В Полтаве около 100 человек вышли на протест против повышения тарифов на воду

© Фото : ОбщественноеУчастники акции протеста против повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение в Полтаве, Украина
Участники акции протеста против повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение в Полтаве, Украина - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Общественное
Участники акции протеста против повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение в Полтаве, Украина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Полтавы вышли на протест против повышения тарифов на воду.
  • Они также потребовали провести перерасчет.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Жители Полтавы вышли на протест против повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение, сообщил в четверг украинский телеканал "Общественное".
"Около 100 человек собрались у здания Полтавской областной военной администрации на акцию протеста против повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
По информации телеканала, собравшиеся считают повышение стоимости услуг водоснабжения незаконным и требуют провести перерасчет тарифов.
По информации "Общественного", депутаты Полтавского областного совета 17 июля поддержали повышение тарифов на услуги "Полтававодоканала" с 1 августа.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко 11 июня заявлял, что тарифы на водоснабжение на Украине вырастут в 2,5-3 раза.
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