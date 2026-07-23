Украина утратила возможность использовать морские порты, заявил Зеленский

"Вчера ни одно судно не смогло зайти к нам в порты", - заявил Зеленский в ходе совместной с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве. Трансляцию мероприятия вело украинское новостное агентство Укринформ на своем YouTube-канале.