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Украина утратила возможность использовать морские порты, заявил Зеленский - РИА Новости, 23.07.2026
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16:13 23.07.2026
Украина утратила возможность использовать морские порты, заявил Зеленский

Зеленский: Украина утратила возможность использовать морские порты

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский подтвердил утрату Украиной возможности использовать морские порты для грузоперевозок.
  • Газета Financial Times сообщила о проблемах Украины с экспортом зерна через Черное море, связав их с ударами ВС РФ по военным целям в районах черноморских портов.
  • Минобороны РФ 11 июля сообщало о поражении порта "Черноморск" в Одесской области, который является ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и обеспечивает до 90% аграрного экспорта Украины.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.
Ранее газета Financial Times сообщала, что у Украины начались проблемы с экспортом зерна через Черное море. Издание полагает, что проблемы украинского судоходства связаны с ударами ВС РФ по военным целям в районах черноморских портов, которые задействованы в доставке грузов ВСУ.
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"Вчера ни одно судно не смогло зайти к нам в порты", - заявил Зеленский в ходе совместной с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве. Трансляцию мероприятия вело украинское новостное агентство Укринформ на своем YouTube-канале.
Минобороны РФ 11 июля сообщало о поражении порта "Черноморск" в Одесской области, который является ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, при этом обеспечивая до 90% аграрного экспорта Украины.
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