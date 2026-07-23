Украина утратила возможность использовать морские порты, заявил Зеленский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский подтвердил утрату Украиной возможности использовать морские порты для грузоперевозок.
- Газета Financial Times сообщила о проблемах Украины с экспортом зерна через Черное море, связав их с ударами ВС РФ по военным целям в районах черноморских портов.
- Минобороны РФ 11 июля сообщало о поражении порта "Черноморск" в Одесской области, который является ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и обеспечивает до 90% аграрного экспорта Украины.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.
Ранее газета Financial Times сообщала, что у Украины начались проблемы с экспортом зерна через Черное море. Издание полагает, что проблемы украинского судоходства связаны с ударами ВС РФ по военным целям в районах черноморских портов, которые задействованы в доставке грузов ВСУ.
"Вчера ни одно судно не смогло зайти к нам в порты", - заявил Зеленский в ходе совместной с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве. Трансляцию мероприятия вело украинское новостное агентство Укринформ на своем YouTube-канале.
Минобороны РФ 11 июля сообщало о поражении порта "Черноморск" в Одесской области, который является ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, при этом обеспечивая до 90% аграрного экспорта Украины.