На Украине призвали граждан готовиться к худшему этой зимой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава военной администрации Черниговской области Украины Вячеслав Чаус призвал граждан готовиться к наихудшему сценарию этой зимой.
- Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что жители Украины могут остаться без тепла и электроэнергии на длительные периоды в случае новых повреждений объектов энергетики.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава военной администрации Черниговской области Украины Вячеслав Чаус призвал граждан страны готовиться к наихудшему сценарию этой зимой.
"Я считаю, что следующая зима точно не будет легче той, которую мы прошли. Точно не будет легче. Будет тяжелее, сложнее... Как и по всем направлениям, мы должны готовиться к наихудшему сценарию", - заявил Чаус в интервью украинскому телеканалу "Общественное".
В июле глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что жители Украины предстоящей зимой будут сидеть без тепла и электроэнергии днями и неделями в случае новых повреждений объектов энергетики.
Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков в конце марта порекомендовал согражданам уже сейчас позаботиться о жилье в селе с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить следующую зиму.
Минувшей зимой в большинстве регионов Украины были проблемы с электро- и теплоснабжением из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры, вводились графики отключений света. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января объявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации.