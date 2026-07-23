На Украине призвали граждан готовиться к худшему этой зимой

"Я считаю, что следующая зима точно не будет легче той, которую мы прошли. Точно не будет легче. Будет тяжелее, сложнее... Как и по всем направлениям, мы должны готовиться к наихудшему сценарию", - заявил Чаус в интервью украинскому телеканалу "Общественное".