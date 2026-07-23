Песков прокомментировал контакты по украинскому урегулированию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Контакты по украинскому урегулированию идут, но говорить об ускорении этого процесса сейчас не приходится, заявил Песков.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Контакты по украинскому урегулированию идут, но говорить об ускорении этого процесса сейчас не приходится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, осуществляются контакты. Это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится", - сказал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.