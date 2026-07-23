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Песков прокомментировал контакты по украинскому урегулированию - РИА Новости, 23.07.2026
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12:39 23.07.2026
Песков прокомментировал контакты по украинскому урегулированию

Песков: мирный процесс по Украине идет, но говорить об ускорении не приходится

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Контакты по украинскому урегулированию идут, но говорить об ускорении этого процесса сейчас не приходится, заявил Песков.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Контакты по украинскому урегулированию идут, но говорить об ускорении этого процесса сейчас не приходится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, осуществляются контакты. Это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится", - сказал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Для решения конфликта на Украине нужны новые идеи, заявил Рубио
Вчера, 10:59
 
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