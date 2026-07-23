Песков прокомментировал контакты по украинскому урегулированию

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Контакты по украинскому урегулированию идут, но говорить об ускорении этого процесса сейчас не приходится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, осуществляются контакты. Это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится", - сказал он.