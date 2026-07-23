Рейтинг@Mail.ru
В украинские порты перестали заходить суда - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 23.07.2026 (обновлено: 13:59 23.07.2026)
В украинские порты перестали заходить суда

Суда по решению владельцев перестали заходить в украинские порты

© AP Photo / Nina LyashonokСухогруз около порта близ Одессы
Сухогруз около порта близ Одессы - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз около порта близ Одессы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В украинские порты перестали заходить корабли, заявил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.
  • Такое решение приняли сами судовладельцы.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Суда по решению владельцев перестали заходить в украинские порты, заявил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.
"Еще вчера заходили четыре-пять судов. Немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход приостановился. Государство со своей стороны ничего не ограничивало", — приводит его слова издание "Экономическая правда".
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Российские военные поразили инфраструктуру одесского порта
Вчера, 09:38
По данным издания "Страна.ua", через морские терминалы идет 80 процентов всего украинского экспорта.
Накануне датская судоходная компания Maersk объявила о приостановке сотрудничества с портом Черноморск в Одесской области из-за российских атак.
Как заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, Киев использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. Так, за три года через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.
В Минобороны не раз подчеркивали, что армия бьет по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом бойцы применяют БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Привет Одессе: Россия приступила к полной изоляции Украины от Черного моря
20 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧерноморскОдесская областьРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала