В украинские порты перестали заходить суда

Краткий пересказ от РИА ИИ В украинские порты перестали заходить корабли, заявил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.

Такое решение приняли сами судовладельцы.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Суда по решению владельцев перестали заходить в украинские порты, заявил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.

"Еще вчера заходили четыре-пять судов. Немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход приостановился. Государство со своей стороны ничего не ограничивало", — приводит его слова издание "Экономическая правда".

По данным издания "Страна.ua", через морские терминалы идет 80 процентов всего украинского экспорта.

Накануне датская судоходная компания Maersk объявила о приостановке сотрудничества с портом Черноморск в Одесской области из-за российских атак.

Как заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, Киев использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. Так, за три года через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.