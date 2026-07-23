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Украинские власти платили за доносы о детях, скрываемых в Родинском - РИА Новости, 23.07.2026
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08:14 23.07.2026
Украинские власти платили за доносы о детях, скрываемых в Родинском

Украинские власти платили за доносы о скрываемых в Родинском детях

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские власти платили местным жителям за информацию о семьях, скрывавших детей от принудительной эвакуации в городе Родинское в ДНР.
  • Украинская полиция проводила принудительную эвакуацию детей, проверяя дома, где были зарегистрированы семьи с несовершеннолетними.
  • Город Родинское в ДНР был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады ВС России.
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские власти в период, когда город Родинское в ДНР находилось под контролем ВСУ, платили местным жителям по 10 тысяч гривен за информацию о семьях, скрывавших детей от принудительной эвакуации, рассказал РИА Новости житель города Сергей Кушнир.
По словах Кушнира, украинская полиция проводила принудительную эвакуацию детей. Сначала сотрудники проверяли дома, где были зарегистрированы семьи с несовершеннолетними, а затем начали обходить и другие домовладения. Он утверждает, что местные жители за денежное вознаграждение сообщали о соседях, которые проживали не по месту регистрации и скрывали детей.
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"Последний раз, как говорили, 5 тысяч (гривен, чуть больше 8 тысяч рублей - ред.) было, потом десятку уже платили", - сказал беженец.
Город Родинское в ДНР был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады ВС РФ, об этом 27 декабря 2025 года командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину.
Ранее беженцы из освобожденных городов ДНР уже рассказывали РИА Новости о подобных выплатах. Так, в Красноармейске украинские власти платили по 200 долларов за информацию о детях, которых родители прятали от принудительного вывоза, а в Константиновке суммы доходили до тысячи долларов. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что по фактам деятельности организации "Белый ангел", занимавшейся принудительной эвакуацией детей, возбуждены уголовные дела.
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