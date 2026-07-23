Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские власти платили местным жителям за информацию о семьях, скрывавших детей от принудительной эвакуации в городе Родинское в ДНР.

Украинская полиция проводила принудительную эвакуацию детей, проверяя дома, где были зарегистрированы семьи с несовершеннолетними.

Город Родинское в ДНР был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады ВС России.

ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские власти в период, когда город Родинское в ДНР находилось под контролем ВСУ, платили местным жителям по 10 тысяч гривен за информацию о семьях, скрывавших детей от принудительной эвакуации, рассказал РИА Новости житель города Сергей Кушнир.

По словах Кушнира , украинская полиция проводила принудительную эвакуацию детей. Сначала сотрудники проверяли дома, где были зарегистрированы семьи с несовершеннолетними, а затем начали обходить и другие домовладения. Он утверждает, что местные жители за денежное вознаграждение сообщали о соседях, которые проживали не по месту регистрации и скрывали детей.

"Последний раз, как говорили, 5 тысяч (гривен, чуть больше 8 тысяч рублей - ред.) было, потом десятку уже платили", - сказал беженец.

Город Родинское в ДНР был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады ВС РФ, об этом 27 декабря 2025 года командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину.