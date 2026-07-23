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На Западе задали неудобный вопрос Зеленскому после отставки Сырского - РИА Новости, 23.07.2026
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07:12 23.07.2026
На Западе задали неудобный вопрос Зеленскому после отставки Сырского

Диесен усомнился, что отставка Сырского позволит преодолеть кризис на Украине

© Фото : офис президента УкраиныЭкс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен считает, что отставки экс-главкома ВСУ Александра Сырского может быть недостаточно для преодоления кризиса власти на Украине.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Отставки экс-главкома ВСУ Александра Сырского может быть недостаточно для преодоления кризиса власти на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.
"Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Сырский был отправлен в отставку Зеленским после протестов. Однако Федоров не был восстановлен в должности министра обороны. Будет ли этого достаточно, чтобы успокоить общественность и стабилизировать его все более нелегитимное правительство?" — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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Во вторник Зеленский объявил об отставке Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого.
Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
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В миреУкраинаКиевАлександр СырскийМихаил ФедоровМихаил ДрапатыйВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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