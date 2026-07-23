На Западе задали неудобный вопрос Зеленскому после отставки Сырского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен считает, что отставки экс-главкома ВСУ Александра Сырского может быть недостаточно для преодоления кризиса власти на Украине.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Отставки экс-главкома ВСУ Александра Сырского может быть недостаточно для преодоления кризиса власти на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.
"Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Сырский был отправлен в отставку Зеленским после протестов. Однако Федоров не был восстановлен в должности министра обороны. Будет ли этого достаточно, чтобы успокоить общественность и стабилизировать его все более нелегитимное правительство?" — написал он.
Во вторник Зеленский объявил об отставке Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого.
Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.