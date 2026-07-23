"Это сигнал": в Киеве жестко ответили Залужному на слова про главкома ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Владимир Зеленский будет усложнять работу новому главкому ВСУ Михаилу Драпатому.

По мнению Соскина, Залужный явно следит за происходящим на Украине и ждет очередных провалов Зеленского, чтобы использовать их в свою пользу.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал понять главкому ВСУ Михаилу Драпатому, что Владимир Зеленский будет всячески усложнять его работу, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он отметил, что экс-главком попытался предупредить своего преемника о возможных проблемах, которые могут вызвать приказы главы киевского режима, привыкшего навязывать свое мнение и игнорировать остальных.

"Это сигнал Михаилу (Драпатому. — Прим. ред.), чтобы не терял бдительность, а иначе тоже в Лондон послом поедет", — сказал политолог.

По словам Соскина , Залужный явно следит за происходящим на Украине и ждет очередных провалов Зеленского, чтобы использовать их в свою пользу.

Вчера Залужный заявил, что новому главнокомандующему ВСУ будет тяжелее, чем он тот может себе представить.

Во вторник Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого.