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"Это сигнал": в Киеве жестко ответили Залужному на слова про главкома ВСУ - РИА Новости, 23.07.2026
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05:53 23.07.2026
"Это сигнал": в Киеве жестко ответили Залужному на слова про главкома ВСУ

Соскин: предупреждение Залужного Драпатому касалось Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Владимир Зеленский будет усложнять работу новому главкому ВСУ Михаилу Драпатому.
  • По мнению Соскина, Залужный явно следит за происходящим на Украине и ждет очередных провалов Зеленского, чтобы использовать их в свою пользу.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал понять главкому ВСУ Михаилу Драпатому, что Владимир Зеленский будет всячески усложнять его работу, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он отметил, что экс-главком попытался предупредить своего преемника о возможных проблемах, которые могут вызвать приказы главы киевского режима, привыкшего навязывать свое мнение и игнорировать остальных.
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"Это сигнал Михаилу (Драпатому. — Прим. ред.), чтобы не терял бдительность, а иначе тоже в Лондон послом поедет", — сказал политолог.
По словам Соскина, Залужный явно следит за происходящим на Украине и ждет очередных провалов Зеленского, чтобы использовать их в свою пользу.
Вчера Залужный заявил, что новому главнокомандующему ВСУ будет тяжелее, чем он тот может себе представить.
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Во вторник Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого.
Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
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