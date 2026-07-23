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В Киеве предупредили о готовности Зеленского сдаться - РИА Новости, 23.07.2026
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02:23 23.07.2026
В Киеве предупредили о готовности Зеленского сдаться

Welt: отставка Сырского говорит о готовности Зеленского сдаться под давлением

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что отставка экс-главкома ВСУ Александра Сырского говорит о готовности Владимира Зеленского быстро сдаться при достаточном давлении.
  • Журналист отметил, что в действиях главы киевского режима нет никакой последовательности.
  • Кристоф Ваннер считает, что обострение борьбы за власть между кланами внутри страны может стать крайне опасным для Украины.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Отставка экс-главкома ВСУ Александра Сырского говорит о готовности Владимира Зеленского быстро сдаться при достаточном давлении, заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Конечно, и друзья, и враги здесь, на Украине, это видят. Они понимают, что при достаточном давлении Зеленский может довольно быстро сдаться", — сказал журналист, отвечая на вопрос ведущего о последствиях отставки экс-главкома ВСУ Александра Сырского.
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По словам корреспондента, многие его коллеги отмечают, что в действиях главы киевского режима нет никакой последовательности.
«
"Если борьба за власть между кланами внутри страны обострится, это может стать крайне опасным для Украины", — резюмировал Ваннер.
Во вторник Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого.
Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
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