Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что отставка экс-главкома ВСУ Александра Сырского говорит о готовности Владимира Зеленского быстро сдаться при достаточном давлении.
- Журналист отметил, что в действиях главы киевского режима нет никакой последовательности.
- Кристоф Ваннер считает, что обострение борьбы за власть между кланами внутри страны может стать крайне опасным для Украины.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Отставка экс-главкома ВСУ Александра Сырского говорит о готовности Владимира Зеленского быстро сдаться при достаточном давлении, заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
По словам корреспондента, многие его коллеги отмечают, что в действиях главы киевского режима нет никакой последовательности.
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"Если борьба за власть между кланами внутри страны обострится, это может стать крайне опасным для Украины", — резюмировал Ваннер.
Во вторник Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого.
Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.