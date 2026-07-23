В Британии набросились на Зеленского после произошедшего в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ Решение Владимира Зеленского провести кадровые перестановки в ВСУ вызывает тревогу за будущее Украины, пишет издание Unherd.

Автор материала отмечает, что эти перестановки свидетельствуют о не столь успешном ходе войны, как заявлял Киев.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского устроить кадровые перестановки в ВСУ вызывает тревогу за будущее Украины и многое говорит о ходе конфликта, пишет британское издание Решение Владимира Зеленского устроить кадровые перестановки в ВСУ вызывает тревогу за будущее Украины и многое говорит о ходе конфликта, пишет британское издание Unherd

"Есть и другие причины для беспокойства о будущем Украины . Решение Зеленского сменить руководителей вооруженных сил и министерства обороны на одной неделе многое говорит о ходе войны — и признаки этого вызывают тревогу", — говорится в материале.

Автор отмечает, что в течение нескольких месяцев самые ярые сторонники Украины утверждали, что Киев якобы "переломил ход событий", но кадровые перестановки, которые провел Зеленский, говорят об обратном.

"Тот факт, что Зеленский решил предпринять эти шаги сейчас, говорит о том, что война, возможно, идет не так хорошо, как публично заявлял Киев", — признает издание.

Во вторник Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого.