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В Британии набросились на Зеленского после произошедшего в Киеве - РИА Новости, 23.07.2026
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01:03 23.07.2026
В Британии набросились на Зеленского после произошедшего в Киеве

Unherd: решение Киева о переменах в ВСУ вызывает тревогу за будущее Украины

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Решение Владимира Зеленского провести кадровые перестановки в ВСУ вызывает тревогу за будущее Украины, пишет издание Unherd.
  • Автор материала отмечает, что эти перестановки свидетельствуют о не столь успешном ходе войны, как заявлял Киев.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского устроить кадровые перестановки в ВСУ вызывает тревогу за будущее Украины и многое говорит о ходе конфликта, пишет британское издание Unherd.
"Есть и другие причины для беспокойства о будущем Украины. Решение Зеленского сменить руководителей вооруженных сил и министерства обороны на одной неделе многое говорит о ходе войны — и признаки этого вызывают тревогу", — говорится в материале.
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Автор отмечает, что в течение нескольких месяцев самые ярые сторонники Украины утверждали, что Киев якобы "переломил ход событий", но кадровые перестановки, которые провел Зеленский, говорят об обратном.
"Тот факт, что Зеленский решил предпринять эти шаги сейчас, говорит о том, что война, возможно, идет не так хорошо, как публично заявлял Киев", — признает издание.
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Во вторник Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого.
Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
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