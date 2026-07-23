ВС России продолжают удары по используемым ВСУ объектам в порту Одессы

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России продолжили в четверг наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА по объектам логистики ВСУ в порту Одессы, сообщило Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами (по объектам портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения. - ред)", - говорится в сообщении ведомства.