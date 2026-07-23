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ВС России продолжают удары по используемым ВСУ объектам в порту Одессы - РИА Новости, 23.07.2026
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10:07 23.07.2026
ВС России продолжают удары по используемым ВСУ объектам в порту Одессы

ВС России продолжают удары по объектам логистики ВСУ в порту Одессы

© СоцсетиСудно горит у берегов Одессы
Судно горит у берегов Одессы - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Соцсети
Судно горит у берегов Одессы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России продолжили наносить групповые удары по объектам логистики ВСУ в порту Одессы.
  • Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России продолжили в четверг наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА по объектам логистики ВСУ в порту Одессы, сообщило Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами (по объектам портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения. - ред)", - говорится в сообщении ведомства.
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