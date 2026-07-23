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ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу - РИА Новости, 23.07.2026
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19:51 23.07.2026 (обновлено: 19:56 23.07.2026)
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, пострадавших нет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу.
  • По предварительной информации, пострадавших нет, данные о последствиях уточняются.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, предварительно, пострадавших нет, информация о последствиях уточняется, сообщил оперштаб региона.
В 19.14 мск была объявлена ракетная опасность на территории Белгорода, Белгородского и Шебекинского округов, она длилась около 20 минут.
«
"ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях, добавили в сообщении
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