Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу.
- По предварительной информации, пострадавших нет, данные о последствиях уточняются.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, предварительно, пострадавших нет, информация о последствиях уточняется, сообщил оперштаб региона.
В 19.14 мск была объявлена ракетная опасность на территории Белгорода, Белгородского и Шебекинского округов, она длилась около 20 минут.
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"ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях, добавили в сообщении
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