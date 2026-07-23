СМИ: на границе Ирана и Ирака из-за ракетного удара погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В окрестностях пропускного пункта Шаламче на границе Ирана и Ирака был зафиксирован ракетный удар.
- В результате атаки погибли два человека.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ракетный удар был зафиксирован в окрестностях пропускного пункта Шаламче, расположенном на границе Ирана и Ирака, погибли два человека, передает агентство Mehr со ссылкой на иранские местные власти.
"Окрестности пограничного пункта пропуска Шаламче подверглись ракетному обстрелу США... На данный момент в результате атаки США на пограничный пункт Шаламче погибли двое человек", - говорится в сообщениях агентства Mehr со ссылкой на заместителя губернатора иранской провинции Хузестан по вопросам безопасности Валиоллу Хаяти.
Позднее чиновник сообщил, что еще 11 человек получили ранения в результате атаки.