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СМИ: на границе Ирана и Ирака из-за ракетного удара погибли два человека - РИА Новости, 23.07.2026
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03:31 23.07.2026 (обновлено: 04:23 23.07.2026)
СМИ: на границе Ирана и Ирака из-за ракетного удара погибли два человека

Mehr: на границе Ирана и Ирака из-за ракетного удара погибли два человека

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В окрестностях пропускного пункта Шаламче на границе Ирана и Ирака был зафиксирован ракетный удар.
  • В результате атаки погибли два человека.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ракетный удар был зафиксирован в окрестностях пропускного пункта Шаламче, расположенном на границе Ирана и Ирака, погибли два человека, передает агентство Mehr со ссылкой на иранские местные власти.
"Окрестности пограничного пункта пропуска Шаламче подверглись ракетному обстрелу США... На данный момент в результате атаки США на пограничный пункт Шаламче погибли двое человек", - говорится в сообщениях агентства Mehr со ссылкой на заместителя губернатора иранской провинции Хузестан по вопросам безопасности Валиоллу Хаяти.
Позднее чиновник сообщил, что еще 11 человек получили ранения в результате атаки.
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