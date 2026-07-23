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США начали новый раунд ударов по иранским целям - РИА Новости, 23.07.2026
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01:15 23.07.2026 (обновлено: 05:09 23.07.2026)
США начали новый раунд ударов по иранским целям

ВС США начали новый раунд ударов по иранским целям

© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / U.S. Navy
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы США по приказу Дональда Трампа начали наносить удары по Ирану.
  • Американское командование атакует иранские военные цели уже 12-ю ночь подряд.
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты начали новую волну ударов по Ирану, сообщило в соцсети Х Центральное командование Вооруженных сил страны.
"Вооруженные силы США по указанию верховного главнокомандующего начали наносить новые удары по иранским военным целям", — говорится в заявлении.
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Объект в центре иранской провинции Бушер был атакован ракетой
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Тем временем СМИ сообщили о нескольких взрывах в Сирике и в окрестностях Бушера и портовом городе Джаск юге страны.
Ранее портал Axios передал, что посредники представили Вашингтону предложение о десятидневном прекращении огня. Источники сообщают, что Белый дом уже изучает его и призвал Израиль избегать шагов, ведущих к эскалации. Однако вместе с тем Вашингтон готовится к возможному провалу переговоров и наращивает присутствие в регионе.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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