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В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли вернуть головной убор после покупки - РИА Новости, 23.07.2026
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00:32 23.07.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли вернуть головной убор после покупки

Роспотребнадзор: головной убор можно вернуть после покупки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖенщина в шляпе
Женщина в шляпе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Женщина в шляпе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Головной убор, который не подошел по размеру, фасону или расцветке, можно обменять на аналогичный товар или потребовать возврат денег, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
  • Предъявить требование об обмене непродовольственного товара надлежащего качества можно в течение 14 дней с момента покупки.
  • В случае обнаружения брака потребитель может потребовать замены изделия, уменьшения цены или возврата уплаченной за товар суммы.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Головной убор, который после покупки не подошел по размеру или расцветке, возможно обменять на аналогичный или потребовать возврат денежных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Если после покупки головного убора вы поняли, что он не подходит вам по размеру, фасону или расцветке, вы вправе обменять его на аналогичный товар у того же продавца или потребовать возврата денег, если аналогичного товара нет в продаже в день обращения", - говорится в сообщении.
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При этом важно, чтобы головной убор сохранил товарный вид и потребительские свойства. Отсутствие у потребителя чека не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания, подчеркнули в ведомстве.
"Предъявить требование об обмене непродовольственного товара надлежащего качества можно в течение 14 дней с момента покупки", - отметили в надзорном ведомстве.
В Роспотребнадзоре пояснили, если после носки был обнаружен брак, например, разошлись швы или слезла краска, потребитель может потребовать замены изделия на такой же товар другой марки, модели или артикула с перерасчетом цены. Кроме того, гражданин вправе потребовать уменьшения цены или возврата уплаченной за товар суммы.
"В случае нарушения прав потребителей рекомендуется в первую очередь обратиться к продавцу с письменной претензией. Если спор не урегулирован, потребитель вправе обратиться в Роспотребнадзор, его территориальный орган либо направить обращение через официальный сайт Роспотребнадзора", - заключили в пресс-службе.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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