В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли вернуть головной убор после покупки

Краткий пересказ от РИА ИИ Головной убор, который не подошел по размеру, фасону или расцветке, можно обменять на аналогичный товар или потребовать возврат денег, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Предъявить требование об обмене непродовольственного товара надлежащего качества можно в течение 14 дней с момента покупки.

В случае обнаружения брака потребитель может потребовать замены изделия, уменьшения цены или возврата уплаченной за товар суммы.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Головной убор, который после покупки не подошел по размеру или расцветке, возможно обменять на аналогичный или потребовать возврат денежных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Если после покупки головного убора вы поняли, что он не подходит вам по размеру, фасону или расцветке, вы вправе обменять его на аналогичный товар у того же продавца или потребовать возврата денег, если аналогичного товара нет в продаже в день обращения", - говорится в сообщении.

При этом важно, чтобы головной убор сохранил товарный вид и потребительские свойства. Отсутствие у потребителя чека не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания, подчеркнули в ведомстве.

"Предъявить требование об обмене непродовольственного товара надлежащего качества можно в течение 14 дней с момента покупки", - отметили в надзорном ведомстве.

Роспотребнадзоре пояснили, если после носки был обнаружен брак, например, разошлись швы или слезла краска, потребитель может потребовать замены изделия на такой же товар другой марки, модели или артикула с перерасчетом цены. Кроме того, гражданин вправе потребовать уменьшения цены или возврата уплаченной за товар суммы.