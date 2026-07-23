В Челябинске экс-начальника тюремной больницы осудили за взятки

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывшего начальника туберкулезной больницы ГУФСИН по Челябинской области Евгения Архипова приговорили к 5 годам колонии за взятки от осужденных.

За деньги он способствовал послаблению режима их содержания и содействовал в условно-досрочном освобождении.

Ему также назначили штраф в размере 450 тысяч рублей, запретили занимать определенные должности на госслужбе и в органах самоуправления на срок 4 года и лишили специального звания "подполковник внутренней службы".

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл - РИА Новости. Бывший начальник туберкулезной больницы ГУФСИН по Челябинской области Евгений Архипов приговорен к 5 годам колонии за взятки от осужденных, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Как установил суд, Архипов получал взятки от осужденных за обеспечение послаблений в режиме содержания, содействие им в условно-досрочном освобождении. В ноябре 2025 года его задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с ГУСБ ФСИН России. Региональным управлением СК возбуждены уголовные дела.

"Металлургический районный суд Челябинска признал виновным бывшего начальника лечебно-профилактического учреждения специальной туберкулезной больницы №3 ГУФСИН России по Челябинской области подполковника внутренней службы Архипова... Фигуранту назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 450 тысяч рублей", - сказал собеседник.

Также ему запрещено занимать должности на госслужбе и в органах самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на срок 4 года, он лишен специального звания "подполковник внутренней службы".