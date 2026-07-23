Элемент БПЛА, обнаруженный на балконе дома в Туле, изъяли

ТУЛА, 23 июл – РИА Новости. Обнаруженный на балконе многоквартирного дома в Туле элемент беспилотника изъяли, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он добавил, что эвакуированные жильцы дома уже вернулись в свои квартиры.