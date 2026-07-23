Элемент БПЛА, обнаруженный на балконе дома в Туле, изъяли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На балконе многоквартирного дома в Туле обнаружен элемент беспилотника.
- Элемент беспилотника обезврежен и изъят для дальнейшего уничтожения, пострадавших нет.
ТУЛА, 23 июл – РИА Новости. Обнаруженный на балконе многоквартирного дома в Туле элемент беспилотника изъяли, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
В четверг утром глава Тульской области рассказал, что в результате отражения атаки БПЛА на балконе многоквартирного дома были найдены элементы беспилотника. На место выезжали оперативные службы.
Он добавил, что эвакуированные жильцы дома уже вернулись в свои квартиры.
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