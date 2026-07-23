Цыбульский и Руденя обсудили экономику и развитие Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июл – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Игорь Руденя провел совещание по вопросам экономической и финансово-бюджетной ситуации в Архангельской области, в ходе которого участники проанализировали ситуацию в основных отраслях региона в условиях санкций, сообщила пресс-служба правительства области.

« "Участники совещания детально проанализировали текущую ситуацию в основных отраслях экономики Архангельской области в условиях внешнеэкономических санкционных ограничений. Обсудили комплекс системных решений, направленных на стабилизацию финансово-бюджетной сферы региона, акцентировали внимание на приоритетных направлениях развития региона, предусматривающих концентрацию ресурсов на выполнении социальных обязательств и системных мерах поддержки ключевых отраслей и предприятий региона", - говорится в сообщении.

В ходе двусторонней встречи глава региона Александр Цыбульский отметил, что в условиях сохраняющегося санкционного давления и непростой макроэкономической ситуации экономика Архангельской области поступательно развивается. Сохраняются положительные тенденции в жилищном строительстве и оплате труда.

Особое внимание в ходе беседы уделено поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В регионе, помимо федеральных, действуют 26 региональных мер поддержки военнослужащих и членов их семей. В ближайшее время на базе Архангельского госпиталя для ветеранов войн начнет работу центр высокотехнологичного протезирования и реабилитации – филиал Центра инновационных технологий в ортопедии госкорпораци "Ростех".

Также полномочный представитель и глава региона обсудили реализацию программ переселения граждан из аварийного жилья, строительство образовательных объектов. Свыше 28 тысяч человек благодаря программе расселения улучшили свои жилищные условия. С 2020 года по нацпроекту "Образование" начали работать девять новых школ, сейчас идет строительство еще четырех, привел данные Цыбульский.

"Работа с аварийным жильем – очень ответственная и масштабная задача, вы с ней достойно справляетесь", – сказал Руденя, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что полпред позитивно оценил деятельность региональных органов власти по ремонту и строительству учебных заведений и отметил важность того, что каждая из строящихся современных школ будет иметь свое направление – естественно-научное или техническое, а также предоставит молодежи все возможности для занятий различными видами спорта.