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Цыбульский и Руденя обсудили экономику и развитие Архангельской области - РИА Новости, 23.07.2026
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
20:25 23.07.2026
Цыбульский и Руденя обсудили экономику и развитие Архангельской области

Цыбульский обсудил с полпредом в СЗФО экономику и развитие Архангельской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 23 июл – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Игорь Руденя провел совещание по вопросам экономической и финансово-бюджетной ситуации в Архангельской области, в ходе которого участники проанализировали ситуацию в основных отраслях региона в условиях санкций, сообщила пресс-служба правительства области.
«
"Участники совещания детально проанализировали текущую ситуацию в основных отраслях экономики Архангельской области в условиях внешнеэкономических санкционных ограничений. Обсудили комплекс системных решений, направленных на стабилизацию финансово-бюджетной сферы региона, акцентировали внимание на приоритетных направлениях развития региона, предусматривающих концентрацию ресурсов на выполнении социальных обязательств и системных мерах поддержки ключевых отраслей и предприятий региона", - говорится в сообщении.
В ходе двусторонней встречи глава региона Александр Цыбульский отметил, что в условиях сохраняющегося санкционного давления и непростой макроэкономической ситуации экономика Архангельской области поступательно развивается. Сохраняются положительные тенденции в жилищном строительстве и оплате труда.
Особое внимание в ходе беседы уделено поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В регионе, помимо федеральных, действуют 26 региональных мер поддержки военнослужащих и членов их семей. В ближайшее время на базе Архангельского госпиталя для ветеранов войн начнет работу центр высокотехнологичного протезирования и реабилитации – филиал Центра инновационных технологий в ортопедии госкорпораци "Ростех".
Также полномочный представитель и глава региона обсудили реализацию программ переселения граждан из аварийного жилья, строительство образовательных объектов. Свыше 28 тысяч человек благодаря программе расселения улучшили свои жилищные условия. С 2020 года по нацпроекту "Образование" начали работать девять новых школ, сейчас идет строительство еще четырех, привел данные Цыбульский.
"Работа с аварийным жильем – очень ответственная и масштабная задача, вы с ней достойно справляетесь", – сказал Руденя, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что полпред позитивно оценил деятельность региональных органов власти по ремонту и строительству учебных заведений и отметил важность того, что каждая из строящихся современных школ будет иметь свое направление – естественно-научное или техническое, а также предоставит молодежи все возможности для занятий различными видами спорта.
В Архангельской области полномочный представитель президента посетил Краснознаменную Беломорскую военно-морскую базу, где с участием командного состава обсуждены приоритетные задачи Северного флота по обеспечению безопасности страны. Также оценил ход работ по выполнению гособоронзаказов на предприятии оборонно-промышленного комплекса.
 
Архангельская областьРостехИгорь РуденяАрхангельская областьРоссияСЗФОАлександр Цыбульский
 
 
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