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Биржевые цены на газ в Европе превысили 750 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 23.07.2026
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09:35 23.07.2026
Биржевые цены на газ в Европе превысили 750 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили $750 за тыс кубометров впервые с 23 марта

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Иван Руднев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Биржевые цены на газ в Европе растут и впервые с 23 марта превысили 750 долларов за тысячу кубометров.
  • Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 741,1 доллара и к 9:00 мск поднялись до 754,5 доллара.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в четверг растут, впервые с 23 марта превышая 750 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 741,1 доллара (+0,5%). А по состоянию на 9.00 мск показатель поднимается уже до 754,5 доллара (+2,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 737,6 доллара за тысячу кубометров.
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Выше 750 долларов цены на газ в Европе находятся впервые с 23 марта.
Цены на газ в Европе начали расти 2 марта - в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения за все время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров они достигли 19 марта, когда крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство.
В результате средние биржевые цены на газ в Европе резко в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем. За апрель они снизились на 14%, в мае - выросли на 5%, а в июне вновь снизились на 6%.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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