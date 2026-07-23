Биржевые цены на газ в Европе превысили 750 долларов за тысячу кубометров

Краткий пересказ от РИА ИИ Биржевые цены на газ в Европе растут и впервые с 23 марта превысили 750 долларов за тысячу кубометров.

Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 741,1 доллара и к 9:00 мск поднялись до 754,5 доллара.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в четверг растут, впервые с 23 марта превышая 750 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.

Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах ) открыли торги у отметки в 741,1 доллара (+0,5%). А по состоянию на 9.00 мск показатель поднимается уже до 754,5 доллара (+2,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 737,6 доллара за тысячу кубометров.

Выше 750 долларов цены на газ в Европе находятся впервые с 23 марта.

Цены на газ в Европе начали расти 2 марта - в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения за все время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров они достигли 19 марта, когда крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство.

В результате средние биржевые цены на газ в Европе резко в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем. За апрель они снизились на 14%, в мае - выросли на 5%, а в июне вновь снизились на 6%.