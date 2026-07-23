Армия Израиля сообщила о еще одном вооруженном нападении на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о еще одном нападении с применением холодного оружия на Западном берегу реки Иордан.

"Поступило сообщение о нападении с применением холодного оружия в районе Ганима. Нападавший был нейтрализован. Обстоятельства инцидента выясняются", - говорится в сообщении.