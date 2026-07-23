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Армия Израиля сообщила о еще одном вооруженном нападении на Западном берегу - РИА Новости, 23.07.2026
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16:04 23.07.2026 (обновлено: 16:05 23.07.2026)
Армия Израиля сообщила о еще одном вооруженном нападении на Западном берегу

ЦАХАЛ сообщила о еще одном вооруженном нападении на Западном берегу реки Иордан

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Западном берегу реки Иордан в районе Ганима произошло нападение с применением холодного оружия, нападавший был нейтрализован.
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о еще одном нападении с применением холодного оружия на Западном берегу реки Иордан.
"Поступило сообщение о нападении с применением холодного оружия в районе Ганима. Нападавший был нейтрализован. Обстоятельства инцидента выясняются", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что двое радикалов напали с ножом на гражданина Израиля в районе поселения Итмар на Западном берегу. Нападавшие были нейтрализованы, пострадавшего доставили в больницу.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Армия Израиля сообщила о попытке теракта на Западном берегу реки Иордан
Вчера, 13:59
 
В миреИзраильЗападный берег реки Иордан
 
 
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