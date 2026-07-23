Армия Израиля сообщила о попытке теракта на Западном берегу реки Иордан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе поселения Итмар на Западном берегу реки Иордан двое террористов нанесли ножевые ранения израильтянину.
- Другой гражданин Израиля нейтрализовал обоих нападавших, пострадавший был эвакуирован в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о попытке теракта с применением холодного оружия в районе поселения Итмар на Западном берегу реки Иордан.
"Сегодня (в четверг - ред.) в районе населенного пункта Итамар, вспыхнул пожар. Во время попыток тушения пожара двое террористов нанесли ножевые ранения израильтянину", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Отмечается, что еще одни гражданин Израиля, который находился на месте происшествия, распознал террористическую атаку и нейтрализовал обоих нападавших. Пострадавший был эвакуирован в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
В пресс-службе добавили, что израильские военные временно оцепили территорию, полиция и пожарные выясняют обстоятельств возникновения пожара.