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Движение по трассе Ялта-Севастополь восстановили - РИА Новости, 23.07.2026
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14:37 23.07.2026 (обновлено: 14:39 23.07.2026)
Движение по трассе Ялта-Севастополь восстановили

Движение по трассе Ялта-Севастополь, прерванное из-за схода селя, восстановили

© Фото : пресс-служба главы администрации города ЯлтаДвижение по трассе Ялта - Севастополь, прерванное из-за схода селя, полностью восстановлено
Движение по трассе Ялта - Севастополь, прерванное из-за схода селя, полностью восстановлено - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : пресс-служба главы администрации города Ялта
Движение по трассе Ялта - Севастополь, прерванное из-за схода селя, полностью восстановлено
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение по трассе Ялта — Севастополь, прерванное из-за схода селя, полностью восстановлено.
  • Было убрано порядка 400 кубометров грунта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Движение по трассе Ялта-Севастополь, прерванное из-за схода селя, полностью восстановлено, сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.
Ранее сообщалось, что сель сошел на трассу в районе Симеиза, идет расчистка грязевых масс. Движение перекрыли.
"Восстановлено движение на 25-м километре дороги "Ялта – Севастополь" (в районе Оползневого и Голубого залива)", - написал Олефиренко в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, всего было убрано порядка 400 кубометров грунта.
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