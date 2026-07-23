Движение по трассе Ялта-Севастополь восстановили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение по трассе Ялта — Севастополь, прерванное из-за схода селя, полностью восстановлено.
- Было убрано порядка 400 кубометров грунта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Движение по трассе Ялта-Севастополь, прерванное из-за схода селя, полностью восстановлено, сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.
Ранее сообщалось, что сель сошел на трассу в районе Симеиза, идет расчистка грязевых масс. Движение перекрыли.
"Восстановлено движение на 25-м километре дороги "Ялта – Севастополь" (в районе Оползневого и Голубого залива)", - написал Олефиренко в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, всего было убрано порядка 400 кубометров грунта.