Иран сохранил военные возможности после ударов США, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп признал, что Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары США.
- Он отверг утверждения американских СМИ о том, что Тегеран сейчас находится в более сильной позиции, чем четыре месяца назад, и заявил, что для США все идет лучше, чем ожидалось.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп признал, что Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары США.
«
"Они (иранцы - ред.) умны и по-прежнему располагают определенными возможностями", - сказал американский лидер в ходе выступления в Вашингтоне.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня с Ираном, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Ближний Восток готовится стать еще более ядерным
21 июля, 08:00