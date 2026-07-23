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Рубио раскрыл отношение Трампа к конфликту на Украине - РИА Новости, 23.07.2026
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16:00 23.07.2026 (обновлено: 16:09 23.07.2026)
Рубио раскрыл отношение Трампа к конфликту на Украине

Рубио: Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным и полон решимости его урегулировать.
  • Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта и ищет решение, которое устроит и Москву, и Киев.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным и полон решимости его урегулировать, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
По словам политика, Вашингтон готов сыграть любую конструктивную роль, чтобы положить конец конфликту, и для этого потребуется решение, которое устроит и Москву, и Киев.
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"Он (Трамп — прим. ред.) считает эту войну глупой и бессмысленной. И если мы сможем сыграть свою роль в ее прекращении, мы используем для этого силу и влияние США", — приводит его слова The Guardian.
В четверг глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с Рубио подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске.
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