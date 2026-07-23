Рубио раскрыл отношение Трампа к конфликту на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным и полон решимости его урегулировать.
- Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта и ищет решение, которое устроит и Москву, и Киев.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным и полон решимости его урегулировать, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
"Он (Трамп — прим. ред.) считает эту войну глупой и бессмысленной. И если мы сможем сыграть свою роль в ее прекращении, мы используем для этого силу и влияние США", — приводит его слова The Guardian.
В четверг глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с Рубио подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске.