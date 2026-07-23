Рубио раскрыл отношение Трампа к конфликту на Украине

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным и полон решимости его урегулировать, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

В четверг глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с Рубио подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске.