Рейтинг@Mail.ru
Иран понесет ответственность в случае атак хуситов на суда, заявил Трамп - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 23.07.2026 (обновлено: 15:31 23.07.2026)
Иран понесет ответственность в случае атак хуситов на суда, заявил Трамп

Трамп: Иран понесет ответственность в случае новых атак хуситов на суда

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае новых атак хуситов на суда ответственность понесет Иран, и будут приняты военные меры против движения хуситов и Тегерана.
  • Хуситы заявили об установлении морской блокады Саудовской Аравии и атаке на два саудовских танкера в Красном море.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность в случае новых атак хуситов на суда понесет Иран, военные меры будут приняты и против движения, и против Тегерана.
"Если они (хуситы - ред.) снова это сделают, США возложат ответственность на Иран, поскольку хуситы являются ставленниками и/или марионетками Ирана, и Иран, а также, разумеется, сами хуситы будут наказаны военным путем", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее хуситы заявили, что устанавливают морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на ее контроль воздушного пространства Йемена и его портов. В среду они объявили об атаке на два саудовских танкера в Красном море.
Башни московского Кремля - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
В Кремле заявили о праве Ирана и Саудовской Аравии на мирный атом
Вчера, 12:33
 
В миреИранТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала