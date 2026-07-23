Иран понесет ответственность в случае атак хуситов на суда, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае новых атак хуситов на суда ответственность понесет Иран, и будут приняты военные меры против движения хуситов и Тегерана.
- Хуситы заявили об установлении морской блокады Саудовской Аравии и атаке на два саудовских танкера в Красном море.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность в случае новых атак хуситов на суда понесет Иран, военные меры будут приняты и против движения, и против Тегерана.
Ранее хуситы заявили, что устанавливают морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на ее контроль воздушного пространства Йемена и его портов. В среду они объявили об атаке на два саудовских танкера в Красном море.