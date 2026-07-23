Иран понесет ответственность в случае атак хуситов на суда, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность в случае новых атак хуситов на суда понесет Иран, военные меры будут приняты и против движения, и против Тегерана.

Ранее хуситы заявили, что устанавливают морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на ее контроль воздушного пространства Йемена и его портов. В среду они объявили об атаке на два саудовских танкера в Красном море.