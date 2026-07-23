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Трамп рассказал подробности о сделке США с Саудовской Аравией по атому - РИА Новости, 23.07.2026
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15:06 23.07.2026 (обновлено: 15:09 23.07.2026)
Трамп рассказал подробности о сделке США с Саудовской Аравией по атому

Трамп: в сделку с Саудовской Аравией не входит обогащение ядерных материалов

© AP Photo / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соглашение США и Саудовской Аравии по мирному атому не будет предусматривать обогащение ядерных материалов.
  • Соглашение направлено на сотрудничество в области невоенного использования ядерной энергии и будет рассмотрено в Конгрессе США.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Соглашение США и Саудовской Аравии по мирному атому не будет предусматривать обогащение ядерных материалов, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Ранее в четверг министерство энергетики США заявило о подписании с Саудовской Аравии соглашения о сотрудничестве в области мирного атома. После подписания соглашение направляется на рассмотрение в Конгресс США.
"Гражданская ядерная сделка (обогащения (ядерных - ред.) материалов не будет!), заключаемая между министерством энергетики Соединенных Штатов и Саудовской Аравией, касается только невоенного использования", - написал он в соцсети Truth Social
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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Вчера, 15:02
 
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