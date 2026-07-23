Трамп рассказал подробности о сделке США с Саудовской Аравией по атому

Краткий пересказ от РИА ИИ Соглашение США и Саудовской Аравии по мирному атому не будет предусматривать обогащение ядерных материалов.

Соглашение направлено на сотрудничество в области невоенного использования ядерной энергии и будет рассмотрено в Конгрессе США.

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Соглашение США и Саудовской Аравии по мирному атому не будет предусматривать обогащение ядерных материалов, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Ранее в четверг министерство энергетики США заявило о подписании с Саудовской Аравии соглашения о сотрудничестве в области мирного атома. После подписания соглашение направляется на рассмотрение в Конгресс США.