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Трамп рассказал об условиях одобрения сделки с Саудовской Аравией по атому - РИА Новости, 23.07.2026
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15:02 23.07.2026 (обновлено: 15:19 23.07.2026)
Трамп рассказал об условиях одобрения сделки с Саудовской Аравией по атому

Трамп рассказал об условиях одобрения соглашения с Саудовской Аравией по атому

© REUTERS / SAUL LOEBПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что одобрение соглашения с Саудовской Аравией по мирному атому зависит от присоединения Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. США одобрят соглашение с Саудовской Аравией по атому только при условии присоединения Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям о нормализации с Израилем, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, которое заключается между министерством энергетики США и Саудовской Аравией и касается исключительно гражданского использования ядерной энергии... будет одобрено, однако его реализация всецело зависит от присоединения Саудовской Аравии к уважаемым и успешным Авраамовым соглашениям", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Ранее министерство энергетики США заявило о подписании с Саудовской Аравии соглашения о сотрудничестве в области мирного атома. После подписания соглашение направляется на рассмотрение в американский конгресс.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Трамп рассказал подробности о сделке США с Саудовской Аравией по атому
Вчера, 15:06
 
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