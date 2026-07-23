Трамп рассказал об условиях одобрения сделки с Саудовской Аравией по атому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что одобрение соглашения с Саудовской Аравией по мирному атому зависит от присоединения Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. США одобрят соглашение с Саудовской Аравией по атому только при условии присоединения Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям о нормализации с Израилем, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, которое заключается между министерством энергетики США и Саудовской Аравией и касается исключительно гражданского использования ядерной энергии... будет одобрено, однако его реализация всецело зависит от присоединения Саудовской Аравии к уважаемым и успешным Авраамовым соглашениям", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Ранее министерство энергетики США заявило о подписании с Саудовской Аравии соглашения о сотрудничестве в области мирного атома. После подписания соглашение направляется на рассмотрение в американский конгресс.