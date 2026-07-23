Трамп рассказал об условиях одобрения сделки с Саудовской Аравией по атому

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. США одобрят соглашение с Саудовской Аравией по атому только при условии присоединения Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям о нормализации с Израилем, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.