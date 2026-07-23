Трамп назвал сенат США гиблым местом для законодательных инициатив

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Дональд Трамп раскритиковал работу сената США.

Трамп заявил, что в сенат стоит направлять только те инициативы, которые должны "умереть".

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп раскритиковал работу сената США, заявив, что в верхнюю палату Конгресса стоит направлять разве что те инициативы, которые должны "умереть".

"Сенат является тем местом, куда вы посылаете вещи, когда хотите, чтобы они умерли", - сказал Трамп в ходе своего выступления на митинге в штате Джорджия

Причиной недовольства главы Белого дома стало нежелание республиканского большинства отменять правило обструкции, известное как "филибастер", согласно которому любая законодательная инициатива может быть заблокирована, если на предварительном голосовании не наберет 60 из 100 голосов.

"В сенате сейчас тяжелое время… то, что они делают в сенате - это попросту неправильно", - подчеркнул Трамп.

Слова Трампа прозвучали также после того, как в июле группа американских сенаторов представила обновленный законопроект о санкциях против России, который предусматривает введение вторичных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также для пяти стран, помогающих обходить ограничения, в размере 100%.

Несмотря на заявления сенаторов о значительной поддержке инициативы, дата ее рассмотрения верхней палатой Конгресса до сих пор не определена.

На этом фоне газета Politico сообщала, что в Киеве уже опасаются за участь законопроекта скончавшегося сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) о санкциях против РФ, просчитывая возможные сценарии его провала.