Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал сенат США гиблым местом для законодательных инициатив - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 23.07.2026
Трамп назвал сенат США гиблым местом для законодательных инициатив

Трамп: сенат США является гиблым местом для законодательных инициатив

© REUTERS / SAUL LOEBДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Дональд Трамп раскритиковал работу сената США.
  • Трамп заявил, что в сенат стоит направлять только те инициативы, которые должны "умереть".
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп раскритиковал работу сената США, заявив, что в верхнюю палату Конгресса стоит направлять разве что те инициативы, которые должны "умереть".
"Сенат является тем местом, куда вы посылаете вещи, когда хотите, чтобы они умерли", - сказал Трамп в ходе своего выступления на митинге в штате Джорджия.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Резолюция сената США усложнит переговоры с Ираном, заявил Трамп
24 июня, 08:57
Причиной недовольства главы Белого дома стало нежелание республиканского большинства отменять правило обструкции, известное как "филибастер", согласно которому любая законодательная инициатива может быть заблокирована, если на предварительном голосовании не наберет 60 из 100 голосов.
"В сенате сейчас тяжелое время… то, что они делают в сенате - это попросту неправильно", - подчеркнул Трамп.
Слова Трампа прозвучали также после того, как в июле группа американских сенаторов представила обновленный законопроект о санкциях против России, который предусматривает введение вторичных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также для пяти стран, помогающих обходить ограничения, в размере 100%.
Несмотря на заявления сенаторов о значительной поддержке инициативы, дата ее рассмотрения верхней палатой Конгресса до сих пор не определена.
На этом фоне газета Politico сообщала, что в Киеве уже опасаются за участь законопроекта скончавшегося сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) о санкциях против РФ, просчитывая возможные сценарии его провала.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Трамп призвал сенат в память о Грэме* принять закон о цифровых активах
13 июля, 20:23
 
В миреРоссияСШАДжорджияДональд ТрампPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала