Трамп утверждает, что США в сентябре ждет новый шатдаун

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп предупредил о возможной приостановке работы правительства в сентябре.

Частичный правительственный шатдаун в США завершился 1 мая, когда Трамп подписал законопроект о финансировании МВБ.

ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил в среду, что страна может столкнуться с новой приостановкой работы правительства уже в сентябре.

"В сентябре у вас будет приостановка работы", - сказал Трамп.

В последний раз частичный правительственный шатдаун в США завершился 1 мая, когда Трамп подписал законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности (МВБ). В отсутствие согласованных средств ведомство частично прекращало работу на два месяца.