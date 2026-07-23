Трамп утверждает, что США в сентябре ждет новый шатдаун

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп предупредил о возможной приостановке работы правительства в сентябре.
- Частичный правительственный шатдаун в США завершился 1 мая, когда Трамп подписал законопроект о финансировании МВБ.
ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил в среду, что страна может столкнуться с новой приостановкой работы правительства уже в сентябре.
"В сентябре у вас будет приостановка работы", - сказал Трамп.
В последний раз частичный правительственный шатдаун в США завершился 1 мая, когда Трамп подписал законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности (МВБ). В отсутствие согласованных средств ведомство частично прекращало работу на два месяца.
В конце 2025 года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Закончилось это тем, что законодатели договорились о временном продлении финансирования правительства.
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