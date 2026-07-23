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Трамп утверждает, что США в сентябре ждет новый шатдаун - РИА Новости, 23.07.2026
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00:22 23.07.2026 (обновлено: 00:23 23.07.2026)
Трамп утверждает, что США в сентябре ждет новый шатдаун

Трамп: в сентябре США столкнутся с новой приостановкой работы правительства

© REUTERS / Lee SmithДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Lee Smith
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп предупредил о возможной приостановке работы правительства в сентябре.
  • Частичный правительственный шатдаун в США завершился 1 мая, когда Трамп подписал законопроект о финансировании МВБ.
ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил в среду, что страна может столкнуться с новой приостановкой работы правительства уже в сентябре.
"В сентябре у вас будет приостановка работы", - сказал Трамп.
В последний раз частичный правительственный шатдаун в США завершился 1 мая, когда Трамп подписал законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности (МВБ). В отсутствие согласованных средств ведомство частично прекращало работу на два месяца.
В конце 2025 года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Закончилось это тем, что законодатели договорились о временном продлении финансирования правительства.
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