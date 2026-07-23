В Ульяновской области продолжают тушить пожар на объекте ТЭК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ульяновской области продолжается локализация возгорания после ударов БПЛА по объекту ТЭК.
- На месте работают 279 человек и 78 единиц техники.
- Жертв и пострадавших нет, сотрудников предприятия удалось своевременно эвакуировать.
САРАТОВ, 23 июл - РИА Новости. Локализация возгорания после утренних ударов вражеских БПЛА по объекту ТЭК продолжается в Ульяновской области, работают 279 человек и 78 единиц техники, сообщил губернатор Алексей Русских.
Ранее глава региона сообщил, что украинские БПЛА атаковал объект ТЭК в Новоспасском районе, где вспыхнул пожар. В правительстве региона РИА Новости сообщили, что жертв и пострадавших в результате ЧП нет.
"В Новоспасском районе продолжается локализация очагов возгорания после утренних ударов вражеских БПЛА самолетного типа по объекту ТЭК. Заслушал членов оперативного штаба, созданного для координации этой работы. На данный момент усилены пожарные расчеты, на ликвидации возгорания работают 279 человек и 78 единиц техники, аэромобильная группировка МЧС России", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что сотрудников предприятия удалось своевременно эвакуировать.
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