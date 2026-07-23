При атаке ВСУ на объект ТЭК в Ульяновской области никто не пострадал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новоспасском районе Ульяновской области вспыхнул пожар на объекте ТЭК после атаки БПЛА.
- Пострадавших нет.
САРАТОВ, 23 июл - РИА Новости. Жертв и пострадавших нет в результате атаки БПЛА на объект ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее губернатор Алексей Русских сообщил, что украинские БПЛА атаковал объект ТЭК в Новоспасском районе, где вспыхнул пожар.
"Жертв и пострадавших нет", - сообщили агентству в правительстве Ульяновской области на вопрос о том, есть ли пострадавшие в результате атаки беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18