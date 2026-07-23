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При атаке ВСУ на объект ТЭК в Ульяновской области никто не пострадал - РИА Новости, 23.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
10:47 23.07.2026
При атаке ВСУ на объект ТЭК в Ульяновской области никто не пострадал

Никто не пострадал при атаке БПЛА ВСУ на объект ТЭК в Ульяновской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новоспасском районе Ульяновской области вспыхнул пожар на объекте ТЭК после атаки БПЛА.
  • Пострадавших нет.
САРАТОВ, 23 июл - РИА Новости. Жертв и пострадавших нет в результате атаки БПЛА на объект ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее губернатор Алексей Русских сообщил, что украинские БПЛА атаковал объект ТЭК в Новоспасском районе, где вспыхнул пожар.
"Жертв и пострадавших нет", - сообщили агентству в правительстве Ульяновской области на вопрос о том, есть ли пострадавшие в результате атаки беспилотников.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовоспасский районУльяновская областьАлексей Русских
 
 
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