У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,1

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Аляски в 9.30 по времени UTC, очаг залегал на глубине 35 километров.
- Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Техасе в 10.21 по времени UTC, очаг залегал на глубине 5,5 километра.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Землетрясения магнитудой 5,1 произошли в Техасе и у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Первое землетрясение зафиксировано в 9.30 по времени UTC (12.30 мск) в почти 93 километрах к северо-западу от города Атка в штате Аляска. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Второе землетрясение зафиксировано в 10.21 по времени UTC (13.21 мск) в почти 38 километрах к юго-востоку от города Майами в штате Техас. Очаг залегал на глубине 5,5 километра.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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20 июля, 08:40