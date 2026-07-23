Авиабомба в июле 1941 года попала в театр Вахтангова, заявили в Росархиве

Краткий пересказ от РИА ИИ Фугасная бомба попала в здание театра имени Вахтангова во время ночного налета фашистской авиации на Москву в июле 1941 года.

За месяц с 21 июля по 22 августа 1941 года фашистская авиация совершила 23 ночных и один дневной налет на Москву, из них 19 сопровождались бомбардировками.

В результате налета с 23 на 24 июля 1941 года погибли актеры В. В. Куза и Н. Ф. Чистяков, а также курьер П. П. Ланцов, повреждения получили декорации и костюмы к постановкам «Принцесса Турандот» и «Маскарад».

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Фугасная бомба попала в здание театра имени Вахтангова во время ночного налета фашистской авиации на Москву в июле 1941 года, в результате погибли три человека и пострадали декорации к легендарным постановкам, рассказали РИА Новости в Росархиве.

День защитников неба Москвы , установленный в память успешного отражения первого вражеского авианалета на столицу в ходе Великой Отечественной войны, осуществленного 22 июля 1941 года, ежегодно отмечается 22 июля. Эта идея принадлежала народному артисту СССР Юрию Никулину, который в годы войны был сержантом войск противовоздушной обороны.

Документы Главного управления местной противовоздушной обороны (ГУ МПВО) НКВД СССР хранятся в Российском государственном военном архиве (РГВА). Среди них оперативные сводки и донесения о налетах авиации противника на Москву, согласно которым за месяц с 21 июля по 22 августа 1941 года фашистская авиация совершила 23 ночных и один дневной налет на Москву, из них 19 сопровождались бомбардировками, всего были сброшены 531 фугасная бомба и около 37 тысяч зажигательных бомб.

"Во время ночного налета с 23 на 24 июля 1941 года фугасная бомба попала в здание театра им. Вахтангова. Погибли актеры В.В. Куза и Н.Ф. Чистяков, а также курьер П.П. Ланцов, повреждения получили декорации и костюмы к легендарным постановкам "Принцесса Турандот" и "Маскарад", премьера которого состоялась 21 июня 1941 года", - сообщили в ведомстве.