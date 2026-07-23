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Авиабомба в июле 1941 года попала в театр Вахтангова, заявили в Росархиве - РИА Новости, 23.07.2026
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08:01 23.07.2026
Авиабомба в июле 1941 года попала в театр Вахтангова, заявили в Росархиве

Росархив: авиабомба в июле 1941 года попала в театр Вахтангова

© РИА Новости / Аркадий Шайхет | Перейти в медиабанкБаррикады на улицах города. Москва, угол Большой Дорогомиловской улицы и улицы Раевского
Баррикады на улицах города. Москва, угол Большой Дорогомиловской улицы и улицы Раевского - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Аркадий Шайхет
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Баррикады на улицах города. Москва, угол Большой Дорогомиловской улицы и улицы Раевского. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фугасная бомба попала в здание театра имени Вахтангова во время ночного налета фашистской авиации на Москву в июле 1941 года.
  • За месяц с 21 июля по 22 августа 1941 года фашистская авиация совершила 23 ночных и один дневной налет на Москву, из них 19 сопровождались бомбардировками.
  • В результате налета с 23 на 24 июля 1941 года погибли актеры В. В. Куза и Н. Ф. Чистяков, а также курьер П. П. Ланцов, повреждения получили декорации и костюмы к постановкам «Принцесса Турандот» и «Маскарад».
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Фугасная бомба попала в здание театра имени Вахтангова во время ночного налета фашистской авиации на Москву в июле 1941 года, в результате погибли три человека и пострадали декорации к легендарным постановкам, рассказали РИА Новости в Росархиве.
День защитников неба Москвы, установленный в память успешного отражения первого вражеского авианалета на столицу в ходе Великой Отечественной войны, осуществленного 22 июля 1941 года, ежегодно отмечается 22 июля. Эта идея принадлежала народному артисту СССР Юрию Никулину, который в годы войны был сержантом войск противовоздушной обороны.
Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Фашисты летом 1941 года сбросили на Москву свыше 500 фугасных бомб
Вчера, 07:32
Документы Главного управления местной противовоздушной обороны (ГУ МПВО) НКВД СССР хранятся в Российском государственном военном архиве (РГВА). Среди них оперативные сводки и донесения о налетах авиации противника на Москву, согласно которым за месяц с 21 июля по 22 августа 1941 года фашистская авиация совершила 23 ночных и один дневной налет на Москву, из них 19 сопровождались бомбардировками, всего были сброшены 531 фугасная бомба и около 37 тысяч зажигательных бомб.
"Во время ночного налета с 23 на 24 июля 1941 года фугасная бомба попала в здание театра им. Вахтангова. Погибли актеры В.В. Куза и Н.Ф. Чистяков, а также курьер П.П. Ланцов, повреждения получили декорации и костюмы к легендарным постановкам "Принцесса Турандот" и "Маскарад", премьера которого состоялась 21 июня 1941 года", - сообщили в ведомстве.
Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова — один из ведущих драматических театров России, находится в Москве на Арбате. Официальной датой рождения театра считают 13 ноября 1921 года. Самый знаменитый спектакль театра — "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, его поставил сам Вахтангов в 1922 году незадолго до смерти.
Великая Отечественная война - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Минобороны опубликовало документы об освобождении Ярцево в 1941 году
21 июля, 00:04
 
МоскваСССРРоссияЮрий НикулинЕвгений ВахтанговФедеральное архивное агентство (Росархив)
 
 
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