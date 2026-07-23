Отели Татарстана начали заселять гостей по цифровому ID в "Максе"

КАЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Тридцать пять отелей Татарстана начали заселять гостей по цифровому ID в национальном мессенджере "Макс", без предъявления паспорта, что значительно экономит время как самих туристов, так и персонала, сообщает минцифры республики.

"В гостиницы Татарстана можно заселиться без предъявления паспорта с помощью цифрового ID в национальном мессенджере "Макс". Функцию уже внедрили 35 отелей республики, а в будущем ее планируют подключить еще в 109 гостиничных комплексах", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что цифровой ID формируется на основе подтвержденной учетной записи пользователя на портале "Госуслуги" и включает в себя данные паспорта, СНИЛС, ИНН и полиса ОМС. Поэтому оформление с помощью него освобождает время и силы самих путешественников и сотрудников гостиниц.

"Гости после долгой дороги могут не искать в сумках бумажные паспорта или свидетельства о рождении детей, достаточно просто показать экран смартфона. При этом администраторам отелей больше не нужно вручную переносить персональные данные в компьютер и перепроверять каждую букву. Процедура занимает секунды и позволяет избежать длинных очередей на стойке регистрации", - пояснили в минцифры.

Администратору отеля достаточно отсканировать цифровой ID гостя, а гостю после автоматической загрузки данных в систему управления отелем подтвердить личность в смартфоне, уточняется в сообщении. Такая технология заселения исключает риск использования поддельных бумажных бланков или ошибок при заполнении анкет.

"Параллельно в отелях республики внедряется еще одно важное цифровое решение - онлайн-регистрация через мессенджер "Макс". После бронирования номера на сайте отеля… перейдя по ссылке, пользователь выбирает "Макс" в качестве инструмента для передачи сведений и подтверждает их через портал "Госуслуги". После этого анкета автоматически заполняется на стороне отеля, а по прибытии гостя сотруднику нужно лишь сверить данные паспорта", - приводятся в сообщении слова замминистра цифрового развития Татарстана Алексея Клонцака.