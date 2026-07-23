Рейтинг@Mail.ru
Отели Татарстана начали заселять гостей по цифровому ID в "Максе" - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
09:30 23.07.2026
Отели Татарстана начали заселять гостей по цифровому ID в "Максе"

Тридцать пять отелей Татарстана начали заселять гостей по цифровому ID в "Максе"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧетыре звезды на входе в гостиницу
Четыре звезды на входе в гостиницу - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Четыре звезды на входе в гостиницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КАЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Тридцать пять отелей Татарстана начали заселять гостей по цифровому ID в национальном мессенджере "Макс", без предъявления паспорта, что значительно экономит время как самих туристов, так и персонала, сообщает минцифры республики.
"В гостиницы Татарстана можно заселиться без предъявления паспорта с помощью цифрового ID в национальном мессенджере "Макс". Функцию уже внедрили 35 отелей республики, а в будущем ее планируют подключить еще в 109 гостиничных комплексах", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что цифровой ID формируется на основе подтвержденной учетной записи пользователя на портале "Госуслуги" и включает в себя данные паспорта, СНИЛС, ИНН и полиса ОМС. Поэтому оформление с помощью него освобождает время и силы самих путешественников и сотрудников гостиниц.
"Гости после долгой дороги могут не искать в сумках бумажные паспорта или свидетельства о рождении детей, достаточно просто показать экран смартфона. При этом администраторам отелей больше не нужно вручную переносить персональные данные в компьютер и перепроверять каждую букву. Процедура занимает секунды и позволяет избежать длинных очередей на стойке регистрации", - пояснили в минцифры.
Администратору отеля достаточно отсканировать цифровой ID гостя, а гостю после автоматической загрузки данных в систему управления отелем подтвердить личность в смартфоне, уточняется в сообщении. Такая технология заселения исключает риск использования поддельных бумажных бланков или ошибок при заполнении анкет.
"Параллельно в отелях республики внедряется еще одно важное цифровое решение - онлайн-регистрация через мессенджер "Макс". После бронирования номера на сайте отеля… перейдя по ссылке, пользователь выбирает "Макс" в качестве инструмента для передачи сведений и подтверждает их через портал "Госуслуги". После этого анкета автоматически заполняется на стороне отеля, а по прибытии гостя сотруднику нужно лишь сверить данные паспорта", - приводятся в сообщении слова замминистра цифрового развития Татарстана Алексея Клонцака.
В министерстве отметили, что сервисы мессенджера "Макс" полностью отвечают целям и задачам нацпроекта "Экономика данных", который ставит задачу сделать взаимодействие государства и жителей максимально простым, бесшовным и безопасным.
Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Татарстан дал старт новым работам на объектах в Рубежном и Лисичанске
26 июня, 01:22
 
Республика ТатарстанОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала