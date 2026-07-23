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СМИ: танкер в Красном море подвергся атаке, на судне начался пожар - РИА Новости, 23.07.2026
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00:54 23.07.2026
СМИ: танкер в Красном море подвергся атаке, на судне начался пожар

Reuters: танкер в Красном море подвергся атаке, на судне начался пожар

© AP Photo / ISNA/Amirhosein KhorgooiНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi
Нефтяные танкеры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красном море обстреляли танкер, что привело к пожару на судне.
  • Инцидент произошел в 70 морских милях к юго-западу от Аль-Шукаика в Саудовской Аравии, никто не пострадал.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле танкера в Красном море, который привел к пожару на судне, передает агентство Рейтер.
"UKMTO сообщило, что получило сообщение об инциденте в 70 морских милях к юго-западу от Аль-Шукаика в Саудовской Аравии, отметив, что никто не пострадал", - говорится в сообщении агентства.
По данным управления, в танкер попал снаряд, который вызвал пожар на судне.
Ранее хуситы в Йемене заявили, что атаковали два саудовских танкера, не последовавших запрету на проход по Красному морю.
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