СМИ: танкер в Красном море подвергся атаке, на судне начался пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Красном море обстреляли танкер, что привело к пожару на судне.
- Инцидент произошел в 70 морских милях к юго-западу от Аль-Шукаика в Саудовской Аравии, никто не пострадал.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле танкера в Красном море, который привел к пожару на судне, передает агентство Рейтер.
"UKMTO сообщило, что получило сообщение об инциденте в 70 морских милях к юго-западу от Аль-Шукаика в Саудовской Аравии, отметив, что никто не пострадал", - говорится в сообщении агентства.
По данным управления, в танкер попал снаряд, который вызвал пожар на судне.
Ранее хуситы в Йемене заявили, что атаковали два саудовских танкера, не последовавших запрету на проход по Красному морю.