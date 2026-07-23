Группа, в составе которой погибла туристка на Урале, не зарегистрировалась

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На стоянке «Омутной камень» на берегу реки Чусовая под Нижним Тагилом дерево упало на палатку туристов.
- Одна женщина погибла, другая получила перелом голени и была доставлена в Демидовскую городскую больницу.
- Туристическая группа, в которой произошла трагедия, не регистрировалась в МЧС России.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Группа, в составе которой одна туристка погибла, а вторая получила перелом голени на берегу реки Чусовая под Нижним Тагилом, была незарегистрированной, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Свердловской области.
По данным главка, дерево упало на палатку туристов на стоянке "Омутной камень" на берегу реки Чусовая под Нижним Тагилом.
"Пострадавших обнаружено двое – одна женщина погибла, еще одна женщина с переломом голени доставлена бригадой скорой помощи в Демидовскую городскую больницу. Туристическая группа в МЧС России не регистрировалась", – сказал собеседник агентства.
В четверг старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга сообщал журналистам, что туристы, укрываясь от дождя, разошлись по палаткам, из-за мощного порыва ветра береза упала на палатку и убила женщину.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. По версии следствия, женщина в составе тургруппы сплавлялась по реке Чусовой, на берегу которой участники остановились и разбили палаточный лагерь, а затем началась гроза. Мероприятие было организовано одной из частных компаний.
Как пояснял журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, погибшей оказалась жительница Невьянска, которая отправилась в поход вместе со своим 43-летним сыном. Всего в составе группы находилось более ста человек.
Прокуратура региона начала проверку по инциденту.