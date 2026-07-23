Рейтинг@Mail.ru
Группа, в составе которой погибла туристка на Урале, не зарегистрировалась - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 23.07.2026
Группа, в составе которой погибла туристка на Урале, не зарегистрировалась

МЧС: группа, в составе которой погибла туристка на Урале, не зарегистрировалась

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На стоянке «Омутной камень» на берегу реки Чусовая под Нижним Тагилом дерево упало на палатку туристов.
  • Одна женщина погибла, другая получила перелом голени и была доставлена в Демидовскую городскую больницу.
  • Туристическая группа, в которой произошла трагедия, не регистрировалась в МЧС России.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Группа, в составе которой одна туристка погибла, а вторая получила перелом голени на берегу реки Чусовая под Нижним Тагилом, была незарегистрированной, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Свердловской области.
По данным главка, дерево упало на палатку туристов на стоянке "Омутной камень" на берегу реки Чусовая под Нижним Тагилом.
"Пострадавших обнаружено двое – одна женщина погибла, еще одна женщина с переломом голени доставлена бригадой скорой помощи в Демидовскую городскую больницу. Туристическая группа в МЧС России не регистрировалась", – сказал собеседник агентства.
В четверг старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга сообщал журналистам, что туристы, укрываясь от дождя, разошлись по палаткам, из-за мощного порыва ветра береза упала на палатку и убила женщину.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. По версии следствия, женщина в составе тургруппы сплавлялась по реке Чусовой, на берегу которой участники остановились и разбили палаточный лагерь, а затем началась гроза. Мероприятие было организовано одной из частных компаний.
Как пояснял журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, погибшей оказалась жительница Невьянска, которая отправилась в поход вместе со своим 43-летним сыном. Всего в составе группы находилось более ста человек.
Прокуратура региона начала проверку по инциденту.
Водопад в урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
В Кабардино-Балкарии туристка погибла, упав с обрыва у водопада
19 июля, 15:42
 
ПроисшествияЧусовойНижний ТагилРоссияАлександр ШульгаВалерий ГорелыхМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала