Группа, в составе которой погибла туристка на Урале, не зарегистрировалась

Краткий пересказ от РИА ИИ На стоянке «Омутной камень» на берегу реки Чусовая под Нижним Тагилом дерево упало на палатку туристов.

Одна женщина погибла, другая получила перелом голени и была доставлена в Демидовскую городскую больницу.

Туристическая группа, в которой произошла трагедия, не регистрировалась в МЧС России.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Группа, в составе которой одна туристка погибла, а вторая получила перелом голени на берегу реки Чусовая под Нижним Тагилом, была незарегистрированной, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Свердловской области.

По данным главка, дерево упало на палатку туристов на стоянке "Омутной камень" на берегу реки Чусовая под Нижним Тагилом

"Пострадавших обнаружено двое – одна женщина погибла, еще одна женщина с переломом голени доставлена бригадой скорой помощи в Демидовскую городскую больницу. Туристическая группа в МЧС России не регистрировалась", – сказал собеседник агентства.

В четверг старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга сообщал журналистам, что туристы, укрываясь от дождя, разошлись по палаткам, из-за мощного порыва ветра береза упала на палатку и убила женщину.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. По версии следствия, женщина в составе тургруппы сплавлялась по реке Чусовой, на берегу которой участники остановились и разбили палаточный лагерь, а затем началась гроза. Мероприятие было организовано одной из частных компаний.

Как пояснял журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, погибшей оказалась жительница Невьянска, которая отправилась в поход вместе со своим 43-летним сыном. Всего в составе группы находилось более ста человек.