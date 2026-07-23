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В Киеве военкомы похитили священника УПЦ - РИА Новости, 23.07.2026
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19:25 23.07.2026
В Киеве военкомы похитили священника УПЦ

Сотрудники военкомата в Киеве похитили священнослужителя Китаевской пустыни УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники военкомата похитили протоиерея Игоря, священнослужителя Свято-Троицкого Китаевского монастыря УПЦ в Киеве.
  • Священника незаконно задержали у стен монастыря и увезли в Житомирскую область.
  • По информации обители, отца Игоря пытаются заставить принять присягу и взять в руки оружие в распределительном центре.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сотрудники военкомата похитили священнослужителя Свято-Троицкого Китаевского монастыря канонической Украинской православной церкви в Киеве, сообщает украинский телеканал "Первый казацкий".
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"Двадцатого июля работники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) похитили священнослужителя Свято-Троицкого Китаевского монастыря УПЦ в Киеве протоиерея Игоря", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".

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Сообщается, что священника незаконно задержали у стен монастыря и увезли в Житомирскую область. Похитители обещали отпустить его, однако этого не произошло.
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"Сейчас, по информации обители, отец Игорь находится в распределительном центре, где его пытаются заставить принять присягу и взять в руки оружие", - пишет "Первый казацкий", отмечая, что это уже второе за месяц похищение священника из Китаевской пустыни.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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