Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники военкомата похитили протоиерея Игоря, священнослужителя Свято-Троицкого Китаевского монастыря УПЦ в Киеве.

Священника незаконно задержали у стен монастыря и увезли в Житомирскую область.

По информации обители, отца Игоря пытаются заставить принять присягу и взять в руки оружие в распределительном центре.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сотрудники военкомата похитили священнослужителя Свято-Троицкого Китаевского монастыря канонической Украинской православной церкви в Киеве, сообщает украинский телеканал "Первый казацкий".

« "Двадцатого июля работники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) похитили священнослужителя Свято-Троицкого Китаевского монастыря УПЦ в Киеве протоиерея Игоря", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".

Сообщается, что священника незаконно задержали у стен монастыря и увезли в Житомирскую область. Похитители обещали отпустить его, однако этого не произошло.

« "Сейчас, по информации обители, отец Игорь находится в распределительном центре, где его пытаются заставить принять присягу и взять в руки оружие", - пишет "Первый казацкий", отмечая, что это уже второе за месяц похищение священника из Китаевской пустыни.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.