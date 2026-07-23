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Госдума делает все для обеспечения участников СВО, заявил Володин - РИА Новости, 23.07.2026
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14:57 23.07.2026
Госдума делает все для обеспечения участников СВО, заявил Володин

Володин: Госдума делает все для обеспечения участников СВО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Володин заявил, что Госдума делает все для обеспечения нужд российских солдат и офицеров и решения вопросов обеспечения специальной военной операции.
  • По словам Володина, Госдума приняла 183 федеральных закона в части поддержки специальной военной операции, военнослужащих и членов их семей.
  • Володин подчеркнул, что у всех фракций консолидированная позиция по поддержке участников СВО и их семей, и поблагодарил политические фракции за консенсус в этом вопросе.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума делает все, чтобы российские солдаты и офицеры ни в чем не нуждались, а также решает вопросы обеспечения специальной военной операции, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы реагируем на вызовы, формируя поле законодательное, делаем все для того, чтобы наши солдаты и офицеры ни в чем не нуждались. И, конечно, решаем вопросы, связанные с обеспечением специальной военной операции. Много тем. Мы делаем все для того, чтобы они как можно быстрее рассматривались, и мы со своей стороны вносим свой вклад в скорейшую победу именно через законодательное обеспечение, через решение проблем, которые требуют принятия именно федеральных законов", - сказал председатель Госдумы в ходе пленарного заседания.
По его словам, у всех фракций консолидированная позиция, и депутаты делают все, чтобы военные, участники СВО и члены их семей имели необходимые меры поддержки. Володин подчеркнул, что это приоритет для Госдумы.
"Надо поддерживать ребят, от этого зависит будущее страны, и мы должны со своей стороны сделать все возможное для того, чтобы как можно быстрее пришла победа. Вот формируя правовое поле, мы с вами делаем все, чтобы в тылу была поддержка, она была действенная, эффективная", - добавил он.
Председатель ГД сообщил, что Госдума приняла 183 федеральных закона в части поддержки специальной военной операции, военнослужащих и членов их семей, и при этом палата исходит из того, что сформированное правовое поле будет обязательно дополняться.
Володин также поблагодарил все политические фракции за консенсус в этом вопросе. Он отметил, что ни одна фракция не имеет иной позиции, кроме всесторонней поддержки СВО и достижения ее целей.
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